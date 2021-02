Fichel Ben’haled le dernier juif du Pakistan

A Karachi, la plus grande ville du Pakistan, Fichel (Faiçal) Ben’haled se défini comme le dernier juif du pays. Il lutte ces derniers temps pour sauver ce qu’il reste des tombes du cimetière juif. Fichel est le fils d’une juive d’Iran, son père était musulman. Il a grandi à Karachi. Si le cimetière existe toujours et n’est pas menacé de destruction, il est néanmoins situé dans un quartier contrôlé par des gangs. L’accès y est donc très dangereux et ces bandes armées ne permettent pas l’entretien des tombes déjà en piteuses état.