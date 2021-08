Feu George Michael, star planétaire d’origine juive

Le chanteur de pop britannique George Michael, qui a révélé qu’il avait des racines juives, est mort d’une crise cardiaque en 2016 à l’âge de 53 ans.

George Michael est mort à son domicile en décembre 2016 en Angleterre suite à une insuffisance cardiaque. La star a d’abord connu la renommée en tant que membre du populaire groupe des années 80 WHAM! Il a ensuite entamé avec succès sa carrière solo, vendant plus de 100 millions de disques pendant sa carrière.

Dans une entrevue donnée en juin 2008 au Los Angeles Times, le chanteur révélait que sa grand-mère maternelle était juive. Elle avait épousé un homme non juif et a élevé ses enfants sans aucune connaissance de leur origine juive. La raison ? Son traumatisme issu des persécutions antisémites lors de la Seconde Guerre mondiale. « Elle pensait que s’ils ne savaient pas que leur mère était juive, ils ne seraient pas menacés », a déclaré M. Michael au journal.

Il a reconnu son homosexualité en 1998 après avoir été arrêté pour obscénité publique à Los Angeles. Il avait agressé un homme dans des bains publics.

Son premier album solo, « Faith » de 1987, s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, et il a eu plusieurs singles en haut des hit parades comme « Father Figure », « One More Try » et « Praying For Time ».

Son vrai nom était Georgios Kyriacos Panayiotou, il était né à Londres de parents chypriotes grecs.