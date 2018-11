Faut-il construire plus de gratte-ciels en Israël? La réponse est positive.

Israël pourrait devenir l’un des pays les plus surpeuplés au monde d’ici 2050-2060 selon le taux de natalité actuel, indique le rapport préparé par des professeurs d’économie israéliens pour le symposium Tight Future 2050, ouvert aujourd’hui à Tel-Aviv, écrit le journal The Marker.

Si, aujourd’hui, la densité de population en Israël dépasse légèrement 400 habitants au kilomètre carré, ce qui est proche d’un certain nombre de pays européens, d’ici le milieu du siècle elle atteindrait 700 personnes au kilomètre carré et d’ici 2060 serait proche des 800. C’est plus que dans n’importe quel pays développé, est-il écrit dans la publication.Lire la suite sur israelvalley.com