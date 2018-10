“Faurisson m’a beaucoup inspiré” : l’UEJF dépose plainte contre l’antijuif Dieudonné

L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) a déposé plainte lundi contre l’antisémite professionnel Dieudonné pour contestation de crime contre l’humanité après le partage d’un message d’adieu au négationniste Robert Faurisson décédé dimanche à Vichy.

“Pour l’UEJF, les paroles des victimes de la Shoah sont de plus en plus rares, et il est inacceptable que les réseaux sociaux abondent de contenus et vidéos négationnistes des personnages les plus abjects. A l’heure actuelle, Twitter est une des plateformes qui tolère le négationnisme, alors même que le droit français l’interdit. Cette situation est intolérable”, a déploré l’organisation juive dans un communiqué.Lire la suite sur lemondejuif.info