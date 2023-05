Famille Palay: « J’ai retrouvé une seule vidéo de mes enfants assassinés »

Deborah Palay, la mère d’Asher et Yaakov assassinés dans l’attentat de Ramot (Jérusalem) en février dernier, a trouvé une vidéo de ses enfants dans un merveilleux moment de grâce. (Vidéo au bas de l’article)

Après maintes recherches, Deborah Palay a finalement trouvé un clip vidéo de ses deux enfants qui ont été assassinés. Ce sera le seul témoignage en images. Elle a écrit : »On ne prend pas beaucoup de photos dans notre famille. Depuis un moment, nous n’avons pas un bon appareil photo. Je ne me souvenais pas du tout que nous avons pris des photos de nos deux anges. Ce n’est tellement pas habituel chez nous.

Et pourtant – nous avons maintenant trouvé ce film. Un souvenir si spécial ! Je vous regarde, de si doux enfants, et je remercie Dieu pour ce cadeau. Un vrai moment de satisfaction juive. Vous vous disputiez la première place dans cette voiture-jouet.

Et ce moment capturé en vidéo est magnifique. Pourtant, ça aurait pu avoir l’air différent. Au lieu de céder peut-être que vous deux auriez insisté pour être les premiers. Peut-être que je demanderais comme je le fais parfois : « Oshi (diminutif de Asher) laisse ta place à Yaakov, c’est le petit »,

Peut-être qu’il y aurait eu une dispute, ça arrive aussi. Mais non. Dans ce film souvenir, le grand a décidé de laisser sa place au petit. C’est ainsi que vous resterez dans nos mémoires. Des enfants généreux. Yaakov qui est encore indécis, et Oshi qui abandonne sa place avec le sourire.

Combien de joie et de satisfaction vous m’avez apporté en tant que mère ! Et quel souvenir éternel. Une situation qui prouve que vous étiez de bons enfants ! Peut-être que le timing exact de ce clip qui n’a été découvert que maintenant, pendant le comptage de l’Omer, n’est pas fortuit.

Voici pour moi le message puissant qu’il contient :

Notre père nous aime. IL NOUS AIME DE TOUTE FAÇON. Même quand on se dispute parfois, et qu’on ne s’entend pas. C’est ce qui se passe actuellement en Israël. Mais combien de joie et de tranquillité d’esprit nous lui donnons quand on abandonne, que l’on se met à la portée l’un de l’autre.

Et ainsi dit le Dieu Tout-Puissant à Israël : Mes fils bien-aimés, n’ai-je rien manqué, rien à vous demander ?Et qu’est-ce que je vous demande ? Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous les autres, et soyez respectueux les uns envers les autres’ (Tana Debi Eli).

Voici les images que le tout puissant veut voir, ces situations qu’il veut perpétuer. C’est comme ça qu’il nous aime tant !

J’aimerais tant que nous puissions lui donner satisfaction.

Déborah Palay