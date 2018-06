Fake News du Jour. En Iran : « Des manifs en Israël à l’appui de l’espion Segev ».

Comment Gonen Segev, pilote de Tsahal, pédiatre, ancien député et ministre israélien de l’énergie et des infrastructures du gouvernement Rabin en 1995, a t’il pu espionner pendant 6 ans au profit de l’Iran sans être inquiété alors que l’on sait que le Hezbollah avait déjà tenté de l’enrôler en 2004 et qu’il était lié à plusieurs affaires criminelles dont un traffic de drogue pour lequel il purge une peine de deux années de prison ? Quelles informations sensibles a t’il pu transmettre à Téhéran ? Et pourquoi si leur religion le leur permettait, les ayatollah et ministres iraniens auraient déjà descendu quelques bonnes bouteilles de champagne ? (Nathalie Sosna-Ofir, journaliste)Lire la suite sur israelvalley.com