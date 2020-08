Faisons connaissance avec les nouveaux amis arabes d’Israël

Les Émirats arabes unis ont stupéfié le monde arabe en acceptant de normaliser leurs relations avec Israël. Le pays se compose de 7 principautés du golfe Persique, dont la capitale est Abu Dhabi, et la deuxième et la plus importante ville du pays est Dubaï connue sous le nom de « New York du monde arabe ». Dubaï est célèbre pour ses gratte-ciel et pour l’hôtel le plus célèbre du monde arabe, « Burj al-Arab ».

Israël vient de se faire de nouveaux amis : Les Émirats arabes unis. Le pays richissime a réussi à se positionner non seulement grâce au pétrole, mais aussi grâce à d’autres ressources naturelles. Il est également considéré comme la capitale économique du Moyen-Orient. 10 millions d’habitants vivent dans les principautés, pour la plupart, des non-résidents.

Le pays est dirigé par l’une des personnes les plus riches du monde, Cheikh Khalifa bin Zayed al-Nahian, 72 ans. Le Premier ministre le plus célèbre est le dirigeant de Dubaï Muhammad bin Rashd al-Maktoum, connu pour sa collection de yachts coûteux et de voitures de luxe époustouflantes. Outre les hôtels de luxe, les attractions touristiques qui s’ouvriront bientôt aux Israéliens sont, par exemple, l’une des plus hautes tours du monde, « Burj Khalifa », qui a été construite à Abu Dhabi dans un style particulier et porte le nom du souverain de l’émirat.

Des nouveaux amis en vol direct ?

Le Dubai Mall est l’un des centres commerciaux le plus luxueux et le plus cher au monde avec les plus grandes enseignes mondiales. Il dispose également d’un restaurant sous-marin. Et pour ceux qui veulent se sentir en Europe, une station de ski couverte a été construite avec de la neige et zéro degré, alors qu’à l’extérieur, les températures atteignent 50 degrés à l’ombre.

La question est de savoir si bientôt les Israéliens pourront prochainement abandonner la Grèce, Londres et Paris et se rendre sur un vol direct de l’aéroport Ben Gourion à Dubaï et Abu Dhabi.