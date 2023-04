Eyal Pinko. L’Iran prêt à une confrontation avec Israël ?

Vendredi 14 avril, l’Iran célébrera la journée Al-Qods. Cette journée, qui a lieu chaque année le dernier vendredi du Ramadan, vise à exprimer l’opposition générale au sionisme et au “contrôle d’Israël sur Jérusalem”. Sont prévus, généralement, des manifestations et des rassemblements de rue en Iran, dans d’autres pays arabes et musulmans mais aussi au sein de la population arabe israélienne. Mais la manifestation de cette année sera-t-elle différente ? Ces derniers jours, les signes indiquant que l’Iran est prêt à la guerre avec Israël se sont bel et bien accumulés. Lire la suite sur tribunejuive.info