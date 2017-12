Eyal Golan en visite surprise à l’une de ses fans hospitalisée

Le chanteur Eyal Golan est arrivé à l’hôpital Rambam hier après-midi (mardi) pour rendre visite à Rivka Haya Crispin, 26 ans, de Kiryat Bialik, hospitalisée dans un état critique.

Avant que son état n’empire, Rivka, fan de longue date du chanteur, avait émis. le souhait de rencontrer la vedette. Il y a deux jours, sa famille a publié un post émouvant, ou elle raconte à quel point, une visite d’Eyal Golan au chevet de Rivka pourrait « booster » la jeune femme.

Le post est arrivé jusque sur la page Facebook du chanteur qui a décidé d’y répondre favorablement. Rendez-vous été fixé. Eyal Golan s’est rendu à l’hôpital Rambam de Haïfa où Rivka a été admise dans un état grave. « Lohemet » (combattante), la célèbre chanson d’Eyal Golan résonnait dans la chambre de Rivka au moment où le chanteur entrait dans le département d’oncologie de l’hôpital.

Rivka a réagi

Alors que Rivka ne réagissait plus depuis deux jours, elle s’est manifestée lorsqu’Eyal Golan lui a pris la main en pressant à plusieurs reprises la sienne. «C’est une combattante et c’est ce qu’elle dit d’elle-même», explique Esther Crispin, la mère de Rivka. «Elle est très attachée à Eyal et nous savions que sa visite la renforcerait beaucoup ». Selon la famille, cette chanson accompagne Rivka depuis longtemps et elle s’en inspire pour faire face à sa maladie.

Rivka Haya Crispin soufre d’une neurofibromatose détectée à l’âge de 2 ans. Il s’agit d’une maladie génétique qui touche le système nerveux. A plusieurs reprises, les médecins, plutôt pessimistes, l’ont vu reprendre le dessus sur la maladie. Tous espèrent que tel sera le cas cette fois encore.