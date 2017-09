Extraits du discours du Président Egyptien à l’ONU: “surmonter la barrière de la haine pour toujours !”

Le 19 septembre 2017, le président Abdel Fatah al-Sisi a commencé son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies en confirmant l’engagement profond de l’Égypte envers les valeurs de l’ONU, étant l’un de ses membres fondateurs et le septième plus important contributeur à la mission de la paix à travers le monde. Voici les extraits de son discours concernant Israël et les palestiniens:

Le temps est venu pour un règlement global et définitif de la plus longue crise dans la région arabe, à savoir la cause palestinienne, qui est une description claire de l’incapacité de la communauté internationale à mettre en œuvre une longue série de résolutions du Conseil des Nations Unies et du Conseil de sécurité.

La fermeture de ce chapitre par un règlement juste, basée sur des normes et des principes internationaux établis, établissant un Etat palestinien indépendant le long des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, est une condition préalable nécessaire pour que la région débute dans une nouvelle phase de stabilité et développement.