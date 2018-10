Excursion insolite : Et nous découvrîmes la Samarie

Il y a une quinzaine de jours, une cinquantaine de personnes de la Wizo Tel-Aviv (section francophone), a effectué un Tyoul (excursion) de Soukkot dans le Shomron (Samarie) sur les traces de nos Patriarches. Voici un petit résumé de ce Tyoul, loin des sentiers battus, afin de donner envie à ceux qui n’ont pas pu y participer.

Après une demi-heure de route au départ de Tel Aviv, nous sommes arrivés au village de Pedouel, dominant les montagnes de Samarie : Mirpeset Hamedina (littéralement, la terrasse du pays). De cet endroit, nous dominions tout Israël, réalisant ainsi, que nos racines ne datent pas de 70 ans, mais bien plus de 3000 ans, comme mentionné dans la Bible. Quel Héritage !

Reprenant une route serpentée bordée d’oliviers et de vignes, nous sommes arrivés au vignoble TURA. La maîtresse des lieux nous a raconté l’histoire de ce vignoble depuis sa création, tout en nous faisant déguster ses vins ainsi que son huile d’olive, produite sur place.

L’heure du repas étant arrivée, nous nous sommes arrêtés à Ariel, ville en pleine expansion, avec son université et son théâtre. Un bon déjeuner nous fut servi sous la Soukka .

Notre visite s’est poursuivie jusqu’à Elon Moré où se trouve une Yeshiva qui accueille environ 200 étudiants. Ces derniers sont enrôlés dans l’armée (Yeshivat Hesder) qui conjugue étude et conscription.

Depuis le promontoire derrière la Yechiva, notre guide Alex nous conta l’histoire de la stèle érigée à cet endroit à la mémoire du soldat Ilan, tombé pendant la guerre du Liban.

Vue directe sur le tombeau de Joseph

Poursuivant notre Tyoul nous arrivâmes à Mitspé Yosef avec une vue directe sur le tombeau de Joseph, en plein cœur de la ville arabe de Naplouse. Emotion garantie !

C’est au pas-de-charge que nous sommes arrivés au village des Shomronim. (Samaritains). Là se trouve une des plus fameuses fabriques de T’échina.

Cette journée marathon nous a donné envie de mieux connaitre cette région. Elle nous a éclairé sur ce qu’on nomme « implantations ».

Cela consiste simplement à faire cohabiter villages arabes et villages juifs. Ces villages juifs sont habités par de nombreux francophones et qui sont maintenant parfaitement intégrés. Ceci bien entendu est un résumé non exhaustif de cette journée.

Elisabeth Feldman. Présidente Wizo Tel-Aviv (section francophone)

Pour découvrir la Samarie, son histoire et ses paysages uniques, vous pouvez contacter Nathalie au 0547 436 438 (Groupes et individuels)