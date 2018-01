»Soyez mobilisés, rassemblés et ne laissez pas s’installer la division » Yoni Chetboun n’a pas 40 ans mais il a déjà réussi à se faire un nom dans le monde militaire et politique. Fils d’olim de France, Yoni est lieutenant-colonel de réserve et a reçu la plus haute distinction du Chef d’Etat-major pour son action […] Lire la suite sur lphinfo.com