Exclusif : Le film montré aux députés français par le porte-parole de Tsahal

Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Ronen Manelis, s’est exprimé la semaine dernière devant la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée national française. Il a expliqué la politique sécuritaire d’Israël à la frontière avec la Bande de Gaza.

A l’aide de documents, photos et film, Ronen Manelis a dressé devant les parlementaires français un état des lieux de la situation au Proche-Orient. Il a notamment insisté sur le terrorisme du Hamas et du Hezbollah. Le débat a également porté sur l’implication de l’Iran dans ce qui se passe dans la bande de Gaza et au Sud-Liban.

A propos de la question des violences orchestrées par le Hamas dans la périphérie de la bande de Gaza, Ronen Manelis a rappelé de simples vérités: « Parler de ce qui se passe depuis des semaines comme étant des « manifestations pacifiques » ou de « simples troubles », est une erreur. Il s’agit d’actions terroristes préméditées ».

Afin d’illustrer la situation qui prévaut dans le sud d’Israël, un film a été diffusé aux élus français. Ce sont des francophones israéliens qui ont témoigné.

« Ne soyez pas leurrés par le Hamas »

Puis, le porte-parole de Tsahal a mis en garde contre les détournements de fonds opérés par le Hamas. « Des sommes représentant des milliards de shekels provenant des pays donateurs et notamment des contribuables français. Cet argent est employé pour construire des infrastructures terroristes », a mis en garde Manelis.

« Ne soyez pas leurrés par le Hamas. C’est un groupe terroriste militarisé dans tous les sens du terme. Il possède un état-major, des brigades de combat, des bataillons opérationnels et des plans d’attaque contre Israël. Cette organisation a assassiné des milliers d’Israéliens, d’Américains, des citoyens français et britanniques dans des explosions de bus, des attentats-suicides commis dans les centres commerciaux et dans les restaurants, et dans des attaques à l’arme blanche et à la voiture-bélier ».