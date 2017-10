« Mon ex mari, ambassadeur de Palestine, a kidnappé les enfants »

Déjà condamné par la justice française pour violence sur des étudiants palestiniens alors qu’il était consul à Paris, l’actuel ambassadeur de Palestine à Dakar a kidnappé ses 3 enfants alors qu’ils étaient en vacances chez lui au mois de Juillet. La mère mène un combat juridique et par voie de presse pour tenter…de faire appliquer la loi. Mais le respect du droit semble être bien loin des préoccupations de son excellence…l’ambassadeur. Voici ci-dessous, la lettre publiée par Feiza Ibraghith.

Je suis Feïza Ibraghith, épouse de l’ambassadeur de Palestine à Dakar.

Nous sommes légalement séparés depuis septembre 2016.

Je vis en France avec mes enfants âgés de 10, 8 et 5 ans.

Durant toute l’année scolaire 2016-2017, ils allaient pendant les vacances chez leur père à Dakar et revenaient toujours.

Cet été, il était prévu qu’ils aillent en vacances avec leur père du 1 juillet au 1 août, or, il ne me les a jamais rendus. Il m’a enlevé mes enfants.

Je suis donc venue à Dakar pour les récupérer le 2 septembre 2017, sans succès, les autorités ont donné le droit à leur père de les garder alors que j’ai une décision de justice française qui fixe le domicile de mes enfants chez moi, en France.

Les enfants sont séquestrés, déscolarisés, je n’ai pas le droit de sortir avec eux, ils n’ont pas le droit de sortir devant la porte de la résidence ne serait ce que pour saluer mon frère, qui est interdit d’entrer.

Il y a deux gardes armés qui nous surveillent, les portes sont fermées, les enfants sont littéralement pris en otage, de peur que je puisse fuir avec eux à l’ambassade de France.

J’ai subit des violences physiques en plus de celles psychologiques habituelles. Nous sommes tous les quatre français et donc sous la protection et la juridiction française. Pourquoi celle qui a le droit n’aboutit pas? Pourquoi celui qui est dans l’illégalité et l’impunité est-il autorisé à les garder?

La justice Française bafouée

Personne n’a le droit de m’arracher mes enfants, je les ai portés, nourris, soignés, mis au monde dans la douleur, chaque cellule de leur corps est imprégnée des miennes. La douleur de cette séparation forcée est insoutenable, je ne peux pas vivre sans eux, ils sont mes tripes.

J’implore, je supplie l’Ambassadeur de France au Sénégal d’interpeller ouvertement le Ministère des Affaires Étrangères, car malheureusement, le soutien moral ,n’a pas suffit à faire valoir mes droits. J’implore les autorités Palestiniennes et Sénégalaises d’intervenir afin que la justice Française ne soit pas bafouée par un acte si cruel, criminel.

La seule force que j’ai est le lien indéfectible d’une mère vers ses enfants, mais il ne suffit pas face à l’impunité d’un diplomate avec immunité, dont il use pour défier les lois naturelles et juridiques.

Je vous supplie de faire suivre, de partager mon message afin que mon cri de douleur soit entendu, c’est un kidnapping, c’est illégal, il ne doit pas être au dessus des lois.

Je suis au Sénégal pour récupérer mes enfants et rentrer avec eux en France, à la maison, sans votre aide, je n’y arriverai pas, j’ai besoin de vous tous, vous êtes mon seul espoir.

Feïza