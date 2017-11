Libération : « Dirigeants israéliens, australiens et néo-zélandais ont marqué mardi le centenaire d’une charge de cavalerie connue sous le nom de «bataille de Beer-Sheva», un tournant de la Grande guerre qui a précipité la chute de l’empire Ottoman au Proche-Orient, et préfiguré la naissance de l’Etat d’Israël. «Il y a exactement 100 ans, les valeureux soldats du corps d’armée australien et néo-zélandais (Anzac) ont libéré Beer-Sheva pour les fils et les filles d’Abraham, et (…) permis au peuple juif de faire son retour dans l’Histoire», a proclamé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en présence de son homologue australien Malcolm Turnbull et de la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Patricia Reddy.

«Israël rend hommage au sacrifice de ces valeureux soldats. Nous ne les oublierons jamais», a-t-il ajouté. Cette bataille, qui a contribué à mettre fin à la domination ottomane dans la région, «est devenue partie intégrante de notre histoire, de notre conscience» collective, a pour sa part déclaré l’Australien Malcolm Turnbull. Cette victoire, et l’avancée des troupes britanniques en Palestine, «n’a pas créé l’Etat d’Israël mais a rendu son existence possible». Dans le cas contraire, «la Déclaration Balfour n’aurait été que des mots creux», a-t-il relevé. Ce texte, dont le centenaire sera célébré jeudi, porte le nom du ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour. Le 2 novembre 1917, celui-ci avait indiqué que Londres considérait «favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif».