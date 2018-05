Eurovision: Netta Barzilaï triomphe en demi-finale (vidéo)

La chanson israélienne interprétée par Netta Barzilaï reste décidément grande favorite de la cuvée 2018 de l’Eurovision. Hier lors de la demi finale, la chanteuse israélienne s’est largement qualifiée pour la finale. En outre, c’est bien elle qui a réussi à faire vibrer la salle.

Le clip de Toy, titre avec lequel Netta Barzilaï participe à l’Eurovision, a dépassé les 17 millions de vues sur YouTube et devient le plus visionné du concours de 2018. Son imitation de la poule sur sa musique pour illustrer quelqu’un traitant son partenaire comme un jouet, a fait le buzz et eu plusieurs parodies. Netta Barzilaï est aussi déjà une gagnante puisqu’elle a remporté la saison 5 de Rising Star en Israël.

Netta explique que « Toy » porte un message important. Elle le décrit comme « le réveil du pouvoir féminin et de la justice sociale, dans un emballage joyeux et coloré ». Rendez-vous samedi soir à Lisbonne pour la finale et les résultats…Israël 12 points !