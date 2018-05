Eurovision 2019 en Israël: Tel-Aviv ou Jérusalem ?

Suspense jusque dans les dernières secondes de la retransmission du concours de l’Eurovision. L’Israélienne Netta Barzilaï, est dans le trio de tête avec l’Autriche et la Suède. Mais c’est bien grâce au vote du public qu’elle décroche la victoire avec au total 529 points.

Netta Barzilaï ramène l’Eurovision en Israël. Alors qu’elle remontait sur scène pour recevoir son trophée Eurovision et rechanter sa chanson « Toy », l’une des présentatrices lui tend le micro : Je suis tellement heureuse », lance la chanteuse avant de poursuivre, « merci d’avoir voté pour la différence, rendez-vous l’année prochaine à Jérusalem ».

Décidemment, en ce moment, tous les chemins mènent à Jérusalem. Alors que dans quelques heures, l’ambassade américaine sera officiellement inaugurée dans la ville d’or, la décision du président Trump a mis Jérusalem au cœur des débats.

D’ailleurs, Stéphane Bern, l’un des co-animateurs de la soirée sur France 2 conclu la retransmission en annonçant hésitant : « on se retrouve l’année prochaine sans doute…. à Tel-Aviv.

Alors, Tel-Aviv ou Jérusalem ?

C’est la quatrième fois qu’Israël remporte l’Eurovision. Par deux fois, le concours s’est déroulé en Israël : en 1979 et en 1999. Et c’est bien à Jérusalem que la compétition a eu lieu (à deux reprises) et non à Tel-Aviv.

Malgré les périodes de tension, nul n’avait à l’époque, imaginé une retransmission depuis Tel-Aviv. Aucun pays n’avait non plus, boycotté l’événement. En sera-t-il de même l’année prochaine ? On peut aisément imaginer dans l’intervalle, que les BDS et antisionistes (sémites) de tout poils s’en donneront à cœur joie. En attendant que la cuvée 2019 de l’Eurovision deviennent pour certains un prétexte politique, laissons Netta Barzilaï savourer sa victoire.