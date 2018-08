Plus de 20 000 israéliens, souvent jeunes, vivent à Berlin. Une véritable diaspora. C’est un fait : de plus en plus d’étudiants israéliens partent outre-Rhin pour leurs études. La plupart d’entre eux sont avant tout séduits par le coût bas des études, la qualité de l’enseignement.Lire la suite sur israelvalley.com