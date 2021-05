Etude israélienne: Vous feriez bien de nettoyer vos smartphones

Le saviez-vous ? L’écran de votre téléphone portable peut accumuler 10 fois plus de bactéries que le siège des toilettes. Denise Bishevsky, étudiante de premier cycle de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Tel-Aviv en Sciences du High Tech et en Gestion, a développé Clean Me, une application qui vous alerte quand vous devez nettoyer votre Smartphone afin de protéger votre santé, particulièrement utile en ces jours de corona.

En ces jours sensibles, il est important de s’assurer que notre environnement de travail soit le plus stérile possible, et d’en éloigner les bactéries du coronavirus, afin de réduire les risques de contamination. Le retour à la routine nous oblige à développer de nouvelles habitudes, entre autres pour l’utilisation de notre Smartphone. Mais comment se rappeler de désinfecter notre téléphone avant de le toucher ? De se laver les mains après une conversation zoom sur notre portable ? De le nettoyer après avoir fait ses courses au supermarché ? C’est le but de la nouvelle application développée par Denise Bishevsky, étudiante de premier cycle en Sciences du High Tech et gestion, qui vient de développer et de lancer l’application Clean Me.

Réduire les risques de contamination

« Une étude de l’Université d’Arizona a révélé que sur les écrans de nos téléphones portables peuvent s’accumuler 10 fois plus de bactéries et micro-organismes toxiques que sur le siège des toilettes », explique Denise. « Quand j’ai découvert cette étude, j’ai réalisé qu’il était indispensable de s’habituer à nettoyer l’écran de nos téléphones, et pas seulement en période de corona. De là est née l’idée de développer une application dont le but est de nous rappeler d’effectuer quotidiennement le nettoyage nécessaire et de réduire ainsi les risques pour nous, nos amis ou notre famille, de contracter le virus juste parce que nous avons ‘oublié’ de nettoyer notre portable ».

Denise explique qu’elle s’intéresse à la fois au monde de la technologie et à l’univers du visuel, et a donc cherché à concevoir et à développer une application qui à la fois fonctionne bien et soit esthétique et agréable pour l’utilisateur.

« Lancer une application nécessite beaucoup de courage », ajoute-t-elle, « mais la filière que j’ai choisie à l’université a renforcé ma motivation à le faire. Le diplôme de Sciences pour le High-Tech fournit des outils technologiques pratiques et permet de combiner un autre département dans presque tous les domaines. Personnellement, j’ai choisi la gestion. Le programme encourage le développement des initiatives entrepreneuriales dans le domaine de la technologie, et à présent je travaille sur plusieurs autres applications pratiques que j’espère pouvoir bientôt partager avec vous ».

L’application Clean Me est déjà disponible sur Google Play :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GoodServe.CleanMe

SOURCE : site de l’Université de Tel-Aviv