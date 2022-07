Etude israélienne: Voici comment améliorer l’intelligence de votre enfant

En tant que parents, nous avons la capacité d’améliorer l’apprentissage et la pensée de l’enfant. Les gènes sont responsables d’environ 50% de l’intelligence d’un enfant. Le reste du travail est accompli par l’environnement et son interaction avec les gènes.

En fournissant un environnement sain et enrichissant, un enfant a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Au fil des années, de nombreux chercheurs israéliens ont essayé de trouver des moyens d’améliorer l’intelligence des enfants à un âge précoce. Voici huit d’entre eux :

1-Une bonne éducation

Les parents doivent donner à leurs enfants une bonne l’éducation pour améliorer leur intelligence à un âge précoce, il suffit de leur parler, affirme une étude réalisée par l’Université de Stanford. En lui parlant les parents, et surtout la mère, active le cerveau du bébé.

2- Une stimulation physique

Des études ont montré que l’activité physique chez l’enfant aide le développement du cerveau et la fonction cognitive, augmente la capacité de la mémoire et sa concentration. Le sport est aussi un tonique pour augmenter la maîtrise de soi chez les enfants.

3-Le supplément de fer

Le supplément de fer, est basé sur une recherche visant à améliorer le QI des enfants en âge de la maternelle, en particulier dans le cas des enfants anémiques.

4- Jeux vidéo

Les jeux vidéo (dans une certaine mesure), améliorent les aptitudes sociales et intellectuelles des enfants, selon une étude menée à l’Université de Columbia à New York.

5-Deux langues

Les enfants bilingues écoutant deux langues simultanément et les étudiant dès l’enfance, développent rapidement leur cerveau, améliorent leur mémoire et acquièrent des capacités accrues dans la résolution des problèmes.

6- Lire et chanter

Parler, lire et chanter. Ce fut le slogan d’une campagne médiatique en Californie. En effet, des études ont montré que les enfants qui lisent des livres à un âge précoce auront généralement plus de succès à l’école et dans l’enseignement supérieur.

7- La musique

Écouter de la musique et l’apprentissage plus tard d’un instrument, améliorent les capacités cognitives.

8- La communication

Enfin, des études ont révélé qu’un rôle parental attentif et réactif crée la possibilité de sécuriser l’attachement de l’enfant et contribuent à l’augmentation du QI.