Etude israélienne : finie la péridurale au dernier moment

Une expérience de naissance positive est importante pour le processus d’attachement au bébé et au rétablissement de la mère, physiquement et émotionnellement. » Autant dire que cette étude sur la péridurale réalisée en Israël était attendue.

Soixante pour cent des femmes occidentales optent pour des péridurales afin de réduire la douleur lors de l’accouchement. On a longtemps cru que si elle est administrée trop tôt, une péridurale pouvait prolonger le travail. Une nouvelle étude de la Hadassah Medical Organization à Jérusalem démystifie cette notion commune. Elle conclue qu’il n’y a pas de différence significative. Peu importe à quel stade de l’accouchement une femme reçoit une péridurale.

L’étude, récemment publiée dans la revue médicale Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. C’est la première à examiner s’il existe un effet unique de la synchronisation épidurale pendant l’accouchement.

Le Hadassah, qui a testé quelque 19 000 femmes qui ont accouché entre 2003 et 2015, a constaté que la durée de l’accouchement ne variait pas de manière significative parmi les femmes qui choisissaient d’avoir des péridurales au début, au milieu ou à l’approche de la fin. Cela n’a pas eu non plus d’influence sur le nombre de césariennes.

«L’analgésique péridural est le moyen le plus courant et le plus efficace de soulager la douleur en salle d’accouchement. Malgré son utilisation répandue, la question de son effet sur la durée des différentes étapes de l’accouchement est restée sans réponse », a déclaré le Dr Simcha Yagel, chef de la division de gynécologie et d’obstétrique de Hadassah.

«Depuis des années, j’entends dire qu’il existe une présomption répandue en matière de maternité – même parmi les médecins et les sages-femmes – qu’il vaut mieux qu’une femme reçoive une péridurale le plus tard possible avant la naissance, mais pas trop tard, pour ne pas «manquer» son efficacité pour réduire la douleur lors de l’accouchement. Cette incertitude crée du stress dans la salle d’accouchement. »

Une péridurale à la demande

Michal Lipschuetz, étudiant au doctorat en biologie computationnelle à l’Université de Bar-Ilan, a étudié ce sujet sous la direction de Yagel et du professeur Ron Unger de Bar-Ilan.

Selon Lipschuetz, «de nombreuses études… ont montré que la péridurale augmente la durée du travail, en particulier lors d’une première naissance. Mais elle n’augmente pas le taux d’accouchement par césarienne.

«Dans notre étude, nous avons examiné la durée de la naissance en fonction du stade de la dilatation cervicale à laquelle elle était donnée. Le moment n’était pas important pour prolonger la durée de l’accouchement. Une femme qui décide à mi-naissance qu’elle aimerait une péridurale peut l’obtenir sans effet négatif. De même, si une femme a décidé avant de commencer le travail qu’elle veut une péridurale, elle devrait l’obtenir dès le début du travail.

Yagel conclut: «Accoucher est l’un des grands moments de la vie, mais c’est aussi douloureux et très long pour certaines femmes. Les épidurales peuvent vous aider. Maintenant, nous savons qu’une femme qui veut une péridurale n’a pas à attendre. Idem pour une femme qui décide lors de l’accouchement qu’elle veut une péridurale. Désormais, il n’y a aucune raison de lui opposer un refus.

SOURCE : Israel21c