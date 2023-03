Etude climatique israélo-allemande : Attendez-vous à avoir très chaud

La région de la Méditerranée orientale connaîtra une multiplication par sept des vagues de chaleur extrêmes d’ici la fin du 21 e siècle, selon des chercheurs israéliens et allemands. Selon l’article publié dans la revue Science of the Total Environment, il va faire très chaud.

Chaud devant ! Les chercheurs israéliens et allemands prédisent une multiplication par trois de la durée de ces canicules. En outre, ils prévoient une multiplication par dix des taux de mortalité en conséquence directe. L’étude a été dirigée par Assaf Hochman, climatologue principal à l’ Institut des sciences de la Terre de l’Université hébraïque de Jérusalem, en collaboration avec le professeur Joaquim Pinto et Marcel Wedler de l’ Institut de technologie de Karlsruhe , en Allemagne.

Israël est situé au centre géographique de 22 pays comprenant la grande région de la Méditerranée orientale. Les principaux pays sont Israël, le Liban, la Syrie, Chypre, la Turquie, la Jordanie, l’Égypte et les îles grecques du Dodécanèse.

« Les symptômes du réchauffement climatique se font sentir dans le monde entier. Pour la région méditerranéenne c’est un ‘point chaud du changement climatique’. Les Israéliens courent ainsi un risque accru », a déclaré Hochman.

Accroître la collaboration

« Nous pensons que les données sur la santé doivent être ouvertes à la communauté scientifique. Aussi, il faut accroître la collaboration entre le monde universitaire et les ministères gouvernementaux concernés dans la région méditerranéenne. Ainsi, nous pourrons modifier les politiques et redoubler d’efforts dans la surveillance et la gestion des événements météorologiques extrêmes », a-t-il ajouté.

Les trois auteurs ont conclu que les vagues de chaleur « menacent de plus en plus la Méditerranée orientale. Nous soulignons également que de véritables collaborations régionales interdisciplinaires sont nécessaires. C’est le seul moyen de parvenir à nous adapter. Il en va de la santé publique face aux événements météorologiques extrêmes dans un climat changeant.

L’étude a été financée par le ministère israélien des Sciences, de l’Innovation et de la Technologie ; le programme « Changer la Terre » de l’association allemande Helmholtz ; et le Fonds AXA pour la Recherche.

SOURCE: Israel21c