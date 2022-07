Etre juif à Strasbourg

Strasbourg – proclamée « ville d’art et d’histoire » en 2014 – abrite une très dynamique communauté juive. Pour la rencontrer, il suffit de prendre la ligne B du tramway et de descendre à la station Contades, qui vous dépose juste en face de la Synagogue de la Paix, un magnifique cube de pierre blanche qui s’insère comme un bijou précieux dans la petite forêt du parc du Contades, poumon de verdure dans le quartier résidentiel de l’Orangerie. Par Mickael LAUSTRIAT pour Israël Magazine.

L’histoire de la communauté juive de Strasbourg, qui remonte au haut Moyen-Âge, est bien antérieure à l’année 1349. Cette année-là reste marquée d’une pierre noire. Alors que la peste sévit à travers l’Europe, les autorités de la ville accusent les juifs d’avoir empoisonné les puits. Ces derniers sont rassemblés près du cimetière. ils ont le choix entre la conversion ou le bûcher. Ceux qui échapperont au massacre iront se réfugier dans les villages voisins. Ils resteront exclus pendant plusieurs siècles du droit de s’installer et de commercer dans la capitale de l’Alsace.

Il faudra attendre la Révolution française pour qu’une synagogue voie à nouveau le jour à Strasbourg. A l’aube du Second Empire, plusieurs entrepreneurs juifs prennent le train en marche de l’industrialisation, et fondent d’autres oratoires. Le 8 septembre 1898, avec l’inauguration de la grande synagogue consistoriale du quai Kléber, le judaïsme alsacien entre alors dans un âge d’or, qui va tragiquement s’interrompre le 12 septembre 1942. L’édifice est incendié puis entièrement détruit par les armées allemandes, aidées par quelques antisémites locaux.

Après la Libération, c’est seulement en 1952 que la municipalité de Strasbourg décide d’attribuer un espace à la communauté juive. Finalement, le 23 mars 1958, en présence du président de la République de l’époque, un nouveau lieu de culte, la grande Synagogue de la Paix, est inauguré : centre communautaire, siège du grand-rabbinat du Bas-Rhin, abritant plusieurs salles de prière, des écoles, un collel, un mikvé et la radio juive 102,9 FM. L’édifice est désormais le cœur de la communauté juive strasbourgeoise, estimée aujourd’hui à 20 000 âmes.

Strasbourg, c’est la Jérusalem de l’Europe

Depuis Yossel de Rosheim, au XVIème siècle, la contribution du judaïsme alsacien à l’histoire de France s’est manifestée par des personnalités aussi différentes que Emile Durkheim (fondateur de la sociologie moderne), Michel Debré (père de la Constitution de la 5ème République), Raymond Aron (écrivain descendant d’une famille de négociant en textiles de Rambervillers), le mime Marcel Marceau (né à Strasbourg) ou l’humoriste Pierre Dac (« pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour »). Durement éprouvée pendant la Shoah (1595 juifs « décédés en déportation ») la communauté de Strasbourg, alors essentiellement ashkénaze, va connaître un renouveau avec l’arrivée dans les années soixante des séfarades d’Afrique du Nord, comme l’explique Joël Danan, mohel et Strasbourgeois depuis 30 ans :

« Pendant très longtemps l’Alsace a été une terre profondément juive, avec plus d’une centaine de villages, où on trouvait dans chacun une synagogue, un mikvé, une école, un cimetière. Mais après la guerre, les déportations et l’assimilation ont décimé les grandes familles juives d’Alsace. Le judaïsme spécifiquement alsacien est en train de mourir. Il y a cinquante ans, chaque Chabbat toute la grande shoule ashkénaze de la Synagogue de la Paix, conçue pour accueillir 500 personnes, était pleine à craquer. Aujourd’hui, il n’y a plus que quelques dizaines de fidèles dans cet office. La relève a été assurée à la fin de la guerre d’Algérie par l’arrivée des Séfarades d’Afrique du Nord. C’est eux qui ont redynamisé la ville. On leur doit tout… ».

Présents dans la ville depuis bientôt 50 ans, ces exilés du Maroc et d’Algérie ont eu le temps de s’acclimater à l’Hexagone et d’en faire leur nouveau pays. Leur réussite professionnelle est un exemple d’une intégration réussie.

Les kollelim de Strasbourg

Le Strasbourg juif d’aujourd’hui ne serait rien sans la personnalité de Rav Elyahou Abitbol. Elève de Léon Ashkénazi (Manitou) et de Rav Wolbe, il va fonder en 1968 la fameuse « Yeshiva des Etudiants ». Ouverte jour et nuit, allée Spach, cette institution, située à quelques centaines de mètres d’un Conseil de l’Europe qui n’existait pas encore, est devenue mythique – et pas seulement parce que Benny Lévi y a étudié. Depuis, le succès de Strasbourg comme ville de Tora ne se dément pas.

Comme le dit tranquillement – et n’en déplaise aux communautés de Paris, Lyon ou Marseille – Daniel Ehrlich, rav et mohel de la synagogue Chéarim, et Strasbourgeois de naissance : « Strasbourg, c’est la Jérusalem de l’Europe. Avant, il y avait Vilna et Lublin. Maintenant, il y a nous, ici. » Et effectivement, la capitale de l’Alsace abrite 6 kollelim, où 200 personnes étudient régulièrement. Chaque année, une vingtaine de familles viennent s’installer à Strasbourg, venues de Paris, mais aussi parfois d’Israël. Elles sont attirées par une meilleure qualité de vie dans un environnement authentiquement juif et chaleureux. En plus, du fait de la présence du Conseil de l’Europe et des institutions européennes, il y a quelque chose d’international dans l’air qu’on respire à Strasbourg. Beaucoup plus propre que Paris et bien moins encombrée, la ville mérite son qualificatif d’« eurométropole ».

Nous vivons tous ensemble

Et il est vrai que la vie quotidienne dans le centre de Strasbourg, ville propre, cycliste et piétonnière, est loin d’être stressante. La politesse de ses habitants, l’histoire qui s’invite à travers des monuments qui n’arrivent pas à être sévères, la foule qui prend le soleil place Kléber, et le Rhin qui n’en finit pas d’entourer la ville de ses affluents et de ses ponts, tout cela vous invite à vous y installer.

Et à s’y sentir comme chez soi, ainsi que l’explique le jeune (à peine 43 ans) et grand (1,85 m) grand-rabbin Harold Avraham Weil, qui confirme : « A la différence de Paris où les lieux juifs sont dispersés à travers la capitale, ici à Strasbourg, tout ce qui est juif – écoles, boulangeries, commerces, restaurants – se trouve dans un même quartier. Ce qui fait que nous vivons tous ensemble, et qu’on est amenés à se fréquenter tous les jours. L’insécurité ? Bien sûr, les profanations de cimetières et la recrudescence de tags antisémites sur les mairies du département sont préoccupantes. Mais c’est comme ça partout en France. L’attentat islamiste qui a frappé Strasbourg en décembre 2018, au marché de Noël, nous a touchés comme si c’était nous. Mais le maire de l’époque Roland Ries a géré l’événement avec beaucoup de sang-froid. Nos relations avec les autorités municipales sont très cordiales. »

D’autres sont moins optimistes : « Il faut savoir que les banlieues qui entourent Strasbourg sont noyautées par des islamistes. Un jour, ils vont se réveiller. En attendant, on fait comme si de rien n’était. » On peut se promener dans le quartier du Contades en portant la kippa sans crainte d’être agressé. Mais il n’en va pas de même dans la périphérie. Et de fait, si chacun a le sentiment de vivre dans un « ghetto doré », la présence jour et nuit de deux véhicules de police et de gendarmes armés patrouillant les alentours de la Synagogue de la Paix témoignent que le pire reste toujours possible, à D.ieu ne plaise. Tout le monde suit avec attention les développements de l’actualité israélienne.

Quelques familles ont depuis décidé de faire leur alyah.

