Etre juif à Colmar. Entre histoire tragique et Alyah

S’il est une ville romantique par excellence en France, c’est bien cette adorable cité alsacienne posée au milieu des vignes. Dans cette adorable ville de poupées, on a peine à imaginer les scènes de terreur absolue qui ont eu lieu ici même à Colmar, du temps où l’on massacrait les Juifs en 1348 lors de la Peste noire ou en 1476 lorsque des Suisses viennent à leur tour décimer la communauté. Si ce n’est l’accusation d’avoir empoisonné l’eau des puits, c’est celle de crime rituel ; une antipathie qui perdure à travers les siècles et donne lieu à des actes de sauvagerie et la manifestation d’une hostilité latente jusque dans les décors des églises.

Avec ses maisons à colombages colorées, semées le long de ruelles moyenâgeuses, Colmar est surnommée la Petite Venise, car son vieux quartier La Krutenau est strié d’étroits canaux, vestiges de jardins maraîchers. Le summum est d’y faire une lente promenade à bord de l’une de ces traditionnelles barques à fond plat qui glissent sans bruit le long des vieilles maisons et des minuscules belvédères des cafés posés à fleur d’eau. Des géraniums rutilants et d’autres plantes foisonnantes et colorées garnissent les rambardes et les fenêtres des maisons. Les hauts toits pointus de tuiles vernissées s’enchevêtrent. Un clocher, des fenêtres à petits carreaux, des volets en bois vert amande, bleu ciel, rouge carmin ; des enseignes en fer forgé.

La foule se presse sur les pavés, sur les terrasses et dans les winstub, ces restaurants typiques d’Alsace aux intérieurs tout en bois et aux décors croquignolets. On y sert des plats traditionnels arrosés d’un Pinot noir ou d’un Riesling. Jadis, ces winstub – mot à mot « salons à vin » – étaient accolés aux maisons des vignerons qui y tenaient une sorte de table d’hôte pour écouler leur surplus de vin, au pichet. Les vitrines regorgent de pains d’épices, poteries vernissées typiques de la région, décorations de Noël et autres cigognes sous toutes ses formes, l’oiseau blanc au bec rouge étant l’emblème local. Chaque année, elles nichent ici au sommet des maisons !

La Cloche des dix-heures » ou encore Judenglock, la Cloche des Juifs .

Si l’on connaît bien l’allégorie de la synagogue – statue aux yeux bandés – sur l’un des portails de la cathédrale de Strasbourg, on connaît moins les deux très obscènes et offensantes « Truies aux Juifs » sculptées, de la collégiale Saint-Martin de Colmar. Gravée dans le grès rose des Vosges, on trouve là une illustration de cet « enseignement du mépris » qui nourrit l’antisémitisme depuis le Moyen-Âge. Au XIVe siècle, les Juifs de Colmar vivent dans un quartier à part, rue Berthe Molly, anciennement rue des Juifs. Ils disposent d’une synagogue, d’un bain rituel et d’une salle des mariages ainsi que d’un cimetière à l’extérieur de la ville, route de Rouffach. Ils sont alors astreints au port d’un chapeau pointu.

Souvent disséminés ou poursuivis, expulsés de Colmar en 1512 (ils ne seront autorisés à revenir qu’à partir de 1791) les Juifs d’Alsace habitent dans les villages alentour. Ils forment ainsi un Judaïsme très particulier, rural, précaire. Un petit monde de colporteurs, fripiers, ferrailleurs ; au mieux cordonniers, tailleurs ou matelassiers. En journée, ils sont autorisés à venir en ville, pour vaquer à leurs occupations. Une sonnerie de cloche particulière résonne à 22h leur signifiant qu’ils doivent quitter la ville. On l’appelle la Zehner Glocke ou cloche des dix-heures ou encore Juden Glock, Cloche des Juifs ». Elle sonne encore aujourd’hui !

Plongée sensorielle à Colmar

Depuis quelques années, le restaurateur colmarien Jacques Geismar* organise régulièrement une semaine de la cuisine Judéo-Alsacienne. Il mitonne alors les savoureuses recettes de sa Grand-maman Nini de Mulhouse et celles de sa Mémé Aline de Balbronn. Il les a picorées directement dans leurs cahiers ! Gehackte leber (foie haché), pickelfleisch (poitrine de bœuf saumurée et macérée dans du jus de betterave) servi chaud avec sa salade de pommes de terre ou autre gefiltefisch, sont alors au menu. Musique klezmer en arrière-plan.

C’est une fameuse plongée sensorielle dans l’univers d’une très vieille communauté française, avec ses coutumes si particulières. À quelques rues de cette adresse gourmande, se dresse derrière un portail de jardin, une belle façade rose alternée de bandes d’un rose plus foncé. De ce grès des Vosges que l’on retrouve partout ici. La synagogue de Colmar. Une vaste porte d’entrée encadrée et surmontée d’étroites fenêtres ornées de vitraux, une horloge et, plus étonnant, un clocher.

Une chaire et une cloche

Claude Fuks qui a eu la gentillesse de m’accueillir et de me faire visiter les lieux, s’en amuse. Les architectes en charge de la construction des synagogues en France, étaient bien souvent chrétiens. Pour eux, un édifice religieux devait nécessairement comporter une chaire et une cloche ! On pénètre dans la communauté par une porte de côté sécurisée, rue de la Cigogne (cela ne s’invente pas). Les locaux derrière la schoule sont rutilants et pour cause, ils viennent tout juste d’être entièrement restaurés !

Le Grand Rabbin Haïm Korsia a présidé à leur inauguration la veille même de ma visite ! Ascenseur, salles de classe ultra modernes, magnifique salle à manger qui réunit chaque mercredi une cinquantaine de membres. Un petit-déjeuner y est aussi servi après l’office du matin. Cette pièce sert également de salle de projection ou de conférence. Ses larges fenêtres et ses fraîches peintures blanches lui donnent une belle lumière. Derrière les arbres du jardin, on aperçoit un immeuble dont Claude Fuks m’explique qu’il a été acheté pour la communauté par la Fondation Kahn-Geimar. Des appartements y ont été aménagés pour que les anciens encore autonomes puissent continuer à vivre à proximité de la synagogue.

La guerre et les évasions

Le centre communautaire possède un très bel oratoire tout aussi lumineux, orné de rideaux aux couleurs d’Israël. Sur le mur du fond s’étend une fresque résolument moderne, sorte de grande calligraphie à l’encre noire. Cette œuvre a été offerte par la famille Cahn, membre de la communauté. Elle est signée Olivier Debré, le grand peintre d’art abstrait. Olivier Debré était le fils de l’illustre professeur Robert Debré, le frère de Michel Debré, ancien Premier ministre du Général de Gaulle, et l’oncle de Jean-Louis Debré (ministre). Les Debré sont une illustre famille de rabbins alsaciens qui s’était expatriée en 1870, lors de l’invasion allemande.

Claude Fuks, mon hôte, est lui-même le fils du Grand Rabbin du Haut-Rhin, Simon Fuks, qui fut en poste à partir d’octobre 1947. On lui doit la restauration de la synagogue, l’édification en 1960 du Centre Communautaire attenant et du mikvé. À son époque, la vie associative était très riche. Durant la guerre, rabbin à Agen il y entreprit de nombreux sauvetages dans les camps de Rivesaltes et de Casseneuil. Il s’échine à faire établir des faux-papiers, exfiltre le plus de personnes possibles. Il s’implique sans relâche dans les filières d’évasion vers l’Espagne et la Suisse où ses propres enfants étaient réfugiés.

Sublime élégance

En 1945 Simon Fuks retourne à Colmar et y assume l’intérim du Grand Rabbin Ernest Weill resté à Aix-les-Bains pour créer la Yeshiva. En 1947, Simon Fuks sera nommé Grand Rabbin. La synagogue fut inaugurée en septembre 1843. L’intérieur éblouit par sa simplicité et sa sublime élégance, vaste rectangle lumineux aux murs jaune pâle. De minces colonnes roses supportent les deux étages des galeries réservées aux femmes. Le plafond est orné de caissons. De superbes lustres accrochés au plafond et sous les arcades, brillent de mille feux.

L’aron-ha-qodesh s’inscrit dans un édifice de style antique : un fronton triangulaire et deux colonnes ioniques de part et d’autre. Au-dessus, une rosace. Les fidèles peuvent prendre place sur des bancs de bois placés sous les galeries. Ce qui laisse un vaste espace vide autour de la bimah centrale, participant à la sobriété des lieux. Une chaire en pierre avec escalier tournant, a été fixée à l’une des colonnes. Claude Fuks me montre quelques trésors anciens : de somptueux sièges revêtus de velours pourpre, des fauteuils de brith milah.

L’Alya de Colmar : Ne pas attendre le prochain incident antisémite

Colmar démontre que l’on peut tisser, passé et présent, avec aisance, maintenir en vie une sublime synagogue du XIXe siècle et des activités communautaires dans un cadre confortable et moderne. Assurer une vie paisible à ses anciens à proximité de leur lieu de culte puis former les plus jeunes. Vivre au cœur d’une vieille cité avec fierté en faisant fi des fantômes des haines passées. Les amis chrétiens alentour se montrent enthousiastes et de bonne volonté à bâtir une nouvelle histoire des relations interconfessionnelles.

Malgré tous ces indicateurs positifs et une vie communautaire agréable, il flotte comme un impalpable sentiment mitigé, une sorte de crainte en filigrane. Aussi, quelques incidents viennent rappeler aux plus optimistes la fragilité de cet édifice vaillamment reconstruit après chaque désastre. Nombreuses familles colmariennes n’attendent pas le suivant et préfèrent s’installer dès aujourd’hui en Israël. C’est souvent les plus jeunes qui les précèdent…

