Et vous, quelle sera votre décision avant Kippour ?

Quel est votre décision ? Par la journaliste Sivan Rahav-Meir :

Un petit conseil pour les grands jours : durant les dix jours de Techouva, entre Roch Hachana et Yom Kippour, il est coutume de prendre une bonne résolution. Une décision concrète pour améliorer un domaine particulier de notre vie – avec l’engagement de persévérer tout au long de l’année. Quelque chose de petit et de positif : une décision par rapport à nous-mêmes, la famille, la communauté, la charité, la façon dont nous surfons sur le net, nos prières, notre façon d’étudier etc. Ainsi nous nous assurons que toutes les promesses et tous les grands rêves du début d’année ne disparaîtront pas complètement. Une petite chose restera, et continuera à nous accompagner.

Certains commentateurs ont expliqué que cette nouvelle résolution pour la nouvelle année est comme un nouveau vêtement qu’une personne s’achète pour elle-même – un vêtement pour l’esprit et non pour le corps. La décision doit être modeste et réalisable, à notre portée.

Il raconte l’histoire d’un étudiant qui a une fois approché son rabbin au début de l’année et lui a demandé ce qu’il devait assumer. Le rabbin répondit : Réfléchis, observe et choisis une chose facile que tu es sûr de pouvoir assumer tout au long de l’année. L’étudiant revint vers le rabbin avec une réponse, et le rabbin lui dit : maintenant tu vas réduire cette décision de moitié avant de t’engager à la respecter, de cette manière tu réussiras plus sûrement.

Alors, quel est votre décision ?

Bonne année, bonnes (petites) décisions.