Et si vous participiez aujourd’hui à la Azkara de Théodore Herzl ?

La Azkara de Benyamin Zeev Herzl z »l

Merci Dr Itshak Georges Weisz

Pardon Binyamin Zeev Herzl z »l

Je tiens à remercier de tout cœur Mr Itshak Georges Weisz, pour

son excellent ouvrage: « Theodor Herzl – une nouvelle lecture », ou

bien pour les Hébraïsant: « חדשה קריאה – הרצל « qui a été pour moi

une véritable révélation.

A mon humble avis, cette œuvre

révolutionnaire qui nous dévoile le véritable visage du grand

Homme Herzl, dans toute la pureté et la noblesse de sa conception

du retour d’Israël sur sa terre et dans son dévouement acharné,

dépassant tout entendement humain, pour la concrétisation du

rétablissement de sa souveraineté, ne pourrait être que le fruit

d’une inspiration profonde, prenant sa source, comme toute grande

découverte qui fait avancer l’histoire humaine, dans l’esprit Divin,

tout comme Herzl lui-même qui fut saisit par cette même

inspiration originelle qui le hissa à de telles cimes de réussite dans

son entreprise révolutionnaire du sionisme à envergure nationale;

Le fruit de ses efforts surhumains ayant donné naissance à

l’édification de L’état D’Israel qui n’est autre que le trône de

Dieu dans ce monde, réalisant la plateforme exclusive qui

permettrait la divulgation du message morale Divin, de

manière concrète et vécu par un peuple normale, gérant sa

vie sociale et nationale à la lumière de l’idéal Divin.

Seulement ainsi, la Thora deviendrait pertinente aux yeux des

nations du monde, et les conduirait vers la reconnaissance de

Dieu et à l’élévation de leurs civilisations et de leurs mœurs, de

manière qu’ils soient en adéquation totale avec sa volonté

suprême.

Tel qui l’en ressort de ses propres écrits, c’est à la hauteur de ces

sphères pures et idéalistes que naviguait la conscience d’Herzl

dans toute son activité sioniste, bien que cela fut inconnue de

tous, probablement de par sa modestie et son appréciation qu’un

tel message était trop précoce pour la constellation conceptuelle

environnante de laquelle il submergeait. Malheureusement, des

intensions perverses et machiavéliques dans son entourage

proche et lointain, lui ont dessiné un tout autre visage qui a créé

envers lui, un dégout ou un mépris, ou dans de meilleurs cas, une

certaine prise de distance, dont je fus moi aussi victime

Suite à ma lecture passionnée de ce livre, j’ai éprouvé le profond

besoin de demander à Herzl, Pardon et je l’ai fait aussitôt auprès

de son tombeau…

C’est pourquoi j’ai décidé de faire Téchouva (= de me repentir) en

propageant aux yeux de tous, le véritable visage du générateur de

notre renaissance nationale.

Cette année aussi, nous organisons la Azkara (=

cérémonie mémorial religieuse) de Benyamin Zeev

Herzl z »l, le Lundi (2 Juillet 2018) veille du 20

Tamouz (qui est le jour de son décès) à 19:30

auprès de son tombeau, au mont Herzl à

Jérusalem.

J’invite tous ceux qui éprouvent le besoin de lui

témoigner de notre gratitude, à y participer.

Amitiés

Rav Yossef Ben-Shoushan