«Et si Trump avait reussi a apporter la Paix au Moyen-Orient ?», par Harold Hyman

Donald Trump, grand artisan de la paix au Moyen-Orient ? La normalisation totale des relations entre Israël et deux États du Golfe est un réel bouleversement au Moyen-Orient et un succès pour Trump, selon l’éditorialiste Harold Hyman. Lors de la campagne électorale de 2016 déjà, Donald Trump, tout comme la plupart des postulants républicains à l’investiture, avait promis de pulvériser trois dogmes : les Accords de Paris sur le Climat de 2015, l’Accord de Paris signé avec l’Iran la même année, et les Accords d’Oslo entre Israël et les Palestiniens en 1995……Décryptage……..