Et si les palestiniens cessaient de financer le terrorisme ?

Au cours de la dernière décennie, l’aide étrangère à l’Autorité palestinienne a chuté de plus de 90 %. Selon les rapports financiers publiés par l’Autorité palestinienne, au cours des 10 premiers mois de 2011, l’Autorité palestinienne avait déjà reçu 2,605 milliards de shekels d’aide internationale. Fin octobre 2017, l’aide avait baissé de près de 50 % à 1,335 milliard de shekels. Fin octobre 2021, l’aide étrangère à l’Autorité palestinienne était tombée à seulement 224 millions de shekels, dont la moitié a été reçue au cours du mois d’octobre même. Par Maurice Hirsch, Adv. et Itamar Marcus*

Cesser de financer les terroristes ? Que s’est-il passé en 2011 qui a provoqué cette chute du soutien financier à l’Autorité palestinienne ? Alors que l’aide étrangère en augmentation constante à l’AP a atteint son apogée en 2011, le président de l’AP Mahmoud Abbas a profité de l’excédent de revenus étrangers dans les coffres de l’AP pour donner une énorme augmentation de salaire aux terroristes palestiniens dans les prisons israéliennes, augmentant les salaires par centaines de pour cent. Fiers de son exploit, les médias officiels de l’Autorité palestinienne d’Abbas ont fourni de nombreux détails sur la flambée des salaires des terroristes, qui ont atteint jusqu’à 12 000 shekels par mois, plus de trois fois le salaire palestinien moyen.

Palestine Media Watch a immédiatement reconnu cela comme un abus du financement des donateurs par l’AP et a publié une série de rapports à l’intention de la communauté internationale, d’abord au Congrès américain puis dans les parlements européens, exposant toute la portée de ce qui serait plus tard connu sous le nom de « Pay- pour-Slay ». Les récompenses terroristes de l’AP comprennent des salaires élevés pour les prisonniers terroristes, des salaires garantis à vie et des postes dans l’AP pour les terroristes libérés, et des allocations mensuelles à vie aux familles des terroristes morts et aux terroristes blessés. Des centaines de millions de dollars affluaient chaque année, des pays donateurs à l’Autorité palestinienne et de l’Autorité palestinienne aux terroristes, pour inciter et récompenser le terrorisme.

La colère des pays donateurs

Les donateurs internationaux étaient furieux. La documentation de PMW leur montrait que les impôts payés par leurs citoyens et versés à l’AP au titre de l’aide étrangère étaient détournés par l’AP pour récompenser le terrorisme. Les pays donateurs ont condamné l’Autorité palestinienne et exigé qu’elle annule ses récompenses salariales aux terroristes, et lorsque l’Autorité palestinienne a refusé, les donateurs ont commencé un par un à réduire leur aide à l’Autorité palestinienne, tandis que certains ont décidé de supprimer complètement toute aide. En 2015, l’administration américaine du président Barack Obama a adopté une loi réduisant l’aide américaine à l’Autorité palestinienne du montant que l’Autorité palestinienne récompensait les terroristes condamnés.

Les années 2017-2018 ont été un seuil. Aux États-Unis, le Taylor Force Act (TFA) a fait monter les enchères, conditionnant la grande majorité de l’aide américaine à l’Autorité palestinienne à abolir les paiements de récompenses terroristes de l’Autorité palestinienne. Après les États-Unis, les Pays-Bas et l’Australie ont coupé tout financement à l’Autorité palestinienne. En parallèle, le parlement israélien a adopté une loi déduisant le montant payé par l’Autorité palestinienne aux terroristes des impôts qu’Israël collecte et verse à l’Autorité palestinienne.

À la suite de la TFA, l’Autorité palestinienne a perdu plus de 600 millions de dollars d’aide potentielle provenant des seuls États-Unis. Des informations récemment fournies à PMW par le ministère des Finances montrent que la mise en œuvre de la loi israélienne a coûté jusqu’à présent aux Palestiniens plus de 1,4 milliard de shekels.

Et si l’Autorité palestinienne cessaient le financement des terroristes ?

Imaginez maintenant si l’Autorité palestinienne arrêtait d’inciter au terrorisme en récompensant les terroristes : l’Autorité palestinienne et l’économie palestinienne bénéficieraient d’une aubaine quadruple. Premièrement, l’Autorité palestinienne économiserait les 700 millions à un milliard de shekels qu’elle verse chaque année aux terroristes et à leurs familles.

Ensuite, les États-Unis, les Pays-Bas, l’Australie et d’autres qui ont réduit leurs financements pourraient renouveler leur aide à l’Autorité palestinienne, rapportant des centaines de millions de dollars supplémentaires. Israël pourrait cesser d’appliquer sa loi, gonflant ainsi les coffres de l’AP de 600 millions de shekels supplémentaires par an. Enfin, si l’Autorité palestinienne arrêtait également de promouvoir le terrorisme, en l’absence de violence constante, l’activité d’investissement dans l’Autorité palestinienne pourrait potentiellement exploser.

Aussi, avec les revenus supplémentaires, l’Autorité palestinienne pourrait construire de nouveaux hôpitaux et fournir de meilleurs soins aux nécessiteux palestiniens, réformer ses programmes scolaires en supprimant la haine d’Israël et la promotion du terrorisme, pour ne citer que quelques bonnes causes.

Le niet des palestiniens

Malheureusement, l’AP et Abbas ont montré à plusieurs reprises qu’ils ne sont pas intéressés par la paix ou la prospérité pour les Palestiniens. Ainsi, ils préfèrent s’en tenir à la voie qui consiste à aspirer à détruire Israël et à récompenser le terrorisme. Comme Abbas l’a répété, même s’il ne reste à l’Autorité palestinienne « qu’un centime », il sera versé aux terroristes.

Imaginez un instant : si l’Autorité palestinienne cessait de payer des salaires aux terroristes et de promouvoir le terrorisme, elle pourrait se transformer d’un paria dépendant du terrorisme et de l’aide en un centre de développement sain, favorable à la paix et riche. Au lieu de supplier le monde de donner de l’argent afin qu’il puisse avoir des ressources pour récompenser les terroristes, l’Autorité palestinienne pourrait être sur la voie de la croissance et de la prospérité pour son peuple. Au lieu que l’Autorité palestinienne plaide pour l’aide de l’UE, l’Autorité palestinienne pourrait être celle qui achète des vaccins pour les pays de l’UE s’effondrant sous la souche de la variante corona Omicron. Imagine seulement.

*Itamar Marcus est directeur de Palestine Media Watch. Son livre Deception, co-écrit avec Nan Jacques Zilberdik, a été acclamé par Robert Bernstein, le fondateur de Human Rights Watch, comme « l’un des livres les plus importants que vous puissiez manipuler dans votre vie ». Il a été reconnu comme faisant partie des « 100 personnes les plus influentes dans le monde ayant une influence positive sur la vie juive ou l’État d’Israël » par The Algemeiner.

*Le lieutenant-colonel de Tsahal (res.) Maurice Hirsch est le directeur des stratégies juridiques pour Palestine Media Watch. Il a servi pendant 19 ans dans le corps de l’avocat général militaire de Tsahal. Dans son dernier poste, il a été directeur du parquet militaire en Judée-Samarie.

SOURCE : Palestinian Media Watch