Et si le neveu d’Arafat succédait à Mahmoud Abbas ?

Même si le report constant des élections palestiniennes le maintient au pouvoir, Mahmoud Abbas n’est pas éternel. Agé de 85 ans, le président de l’Autorité palestinienne multiplie ces derniers temps les allusions à son prochain départ de la Moukata. Les leaders arabes de la région l’ont bien entendu et poussent en sous-main la candidature de celui qu’ils aimeraient bien voir prendre sa place : Nasser Al-Qidwa.

L’homme qui soutient la candidature d’Al-Qidwa est le prince héritier d’Abou Dhabi. Il se dépense sans compter pour promouvoir la candidature de son protégé auprès des chancelleries de la région. Il aurait déjà convaincu Al Sissi d’Egypte mais aussi le prince héritier saoudien et même Abdallah II, le souverain Hachémite.

Les « parrains » d’Al-Qidwa auraient multiplié les assurances auprès de l’actuel président de l’Autorité palestinienne, lui garantissant par exemple que son successeur ne mettrait pas en danger les biens et les affaires de la famille Abbas.

Nasser Al-Qidwa, est l’ancien ambassadeur de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) auprès des Nations unies. Cet ancien ministre des Affaires étrangères est doté de qualités politiques incontestables et leur reconnaissance au niveau international constituent ses principaux atouts. Certes, il ne compte pas beaucoup de partisans au sein du Fatah. Mais le fait qu’il soit le neveu de l’ancien président Yasser Arafat peut jouer en sa faveur. Toutefois, son manque de soutien institutionnel et ses affinités avec l’aile la plus radicale du parti peuvent nuire à sa candidature.

Le dossier médical d’Arafat

Il avait été très présent dans la presse mondiale après la mort de son oncle Yasser Arafat. Al Qidwa avait été le seul responsable palestinien à obtenir son dossier médical. Il avait confirmé que les analyses médicales ne révélaient aucune trace de « poison connu », tout en refusant d’écarter l’hypothèse d’un empoisonnement.

Le fils de la soeur de Yasser Arafat a fait des études de dentiste en Egypte et dans l’ex-Yougoslavie. Puis il est devenu en 1975 membre du Conseil National Palestinien, faisant fonction de parlement en exil. En 1986 il occupe le poste de « numéro deux » de la délégation palestinienne à l’Onu. Il est marié à une Française et père de deux enfants.