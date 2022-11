Et Michel-Ange réalisa des thèmes juifs dans la chapelle Sixtine du Vatican

Le plafond de la Chapelle Sixtine ! Dans ce lieu chrétien par excellence, peut-être le plus sacré, une fresque exceptionnelle représente la naissance d’Adam mais bien plus encore. Cette peinture hors du commun, a été admirée, photographiée, imprimée, reproduite, diffusée par milliers et pourtant peu de gens connaissent l’histoire intime de ce chef d’œuvre…

Peu de gens, même, réalisent qu’ils contemplent, qu’ils admirent en levant les yeux vers la voûte de cette église, (la forme) une représentation par Michel-Ange de concepts beaucoup plus judéo que chrétiens ! (le fond.), les uns abritant les autres.

Comment en est-on arrivé là ? Par un jeu de circonstances étonnantes.

« Adopté » à l’adolescence par le richissime Laurent de Médicis, Michel-Ange suivit le même enseignement que les enfants de son bienfaiteur. Et en particulier les cours d’un certain « Pico della Mirandola », (rien que ça !). Il fut lui-même plus qu’interpellé par la lecture des textes juifs et l’étude de la Torah.

C’est ainsi que « Pic de la Mirandole » transmit à Michel-Ange sa passion pour le Talmud et la Cabbale… Devenu adulte, Michel-Ange Buonarroti, ce génie incontestable, versé donc en philosophie de l’Art aussi bien qu’en théologie chrétienne ou mysticisme juif, cherchera toujours à être reconnu en tant que sculpteur et non en tant que peintre.

Pourtant, en 1508, le pape Jules II lui ordonna,- sans aucun ménagement et interdiction de refuser,- non seulement de repeindre mais de replâtrer le plafond de la chapelle totalement en ruines. Et voilà notre Michel-Ange, abasourdi. Avec pour seule consigne étalée devant lui, une rapide esquisse de la demande sans imagination du pape. Le pape exigeait un croquis de Jésus et Marie entourés des apôtres…

Fut-ce la façon de Michel-Ange de se venger ?

Pour commencer, Michel-Ange réussit à convaincre son « employeur » d’étendre une toile entre lui et les ouailles. Il prétendait les protéger des risques de recevoir de la peinture ou quelque outil, voire plus grave, sur la tête. Et d’ajouter un autre avantage : l’empêcher de se laisser distraire par les allées-et-venues des fidèles.

Il faut dire qu’il n’avait nul besoin de se justifier. Traiter et peindre 3 000 m2, (ce qui en fait la fresque la plus grande jamais réalisée au monde), demandait une séparation. Une mesure de sécurité élémentaire. C’est ainsi que pendant quatre années, Michel-Ange, caché de tous, installé comme faire se peut, par 19 mètres de haut, traita d’un thème cher à son cœur. Un thème étudié dans son adolescence. Ainsi, il fit, délibérément, le choix de glorifier la naissance des hommes. Il représenta donc Adam il y a 5776 ans. Le peintre génial n’oublia pas d’y ajouter la victoire d’Esther la juive contre Aman, le conseiller du roi de Perse.

C’est ainsi que le pape découvrit sa chapelle décorée presque exclusivement de personnages de l’Ancien Testament si ce n’est, pour évoquer le troisième terme, l’ancêtre, des sibylles païennes et des adolescents complètement nus, dispersés çà et là. Décrire la stupeur du Pape devant la réalisation de sa commande parait inutile et de toute façon, c’est une autre histoire !