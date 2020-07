Et l’ONU adopta le narratif palestinien

Un discours prononcé par le Coordonnateur spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO), Nickolay Mladenov, incarne la fonction destructrice de l’ONU dans le conflit israélo-palestinien.

Le narratif palestinien adopté par le représentant des Nations-unies. S’exprimant lors d’un rassemblement organisé le 8 juillet par le Fatah à Jéricho devant un public de Palestiniens et de représentants internationaux, Mladenov, au nom de l’ONU, a adopté des mensonges palestiniens flagrants au sujet de Yasser Arafat renonçant à la violence. Il a flirté avec le mythe de la «démocratie palestinienne» » et a appelé à l’unité palestinienne qui comprendrait des représentants de l’organisation terroriste Hamas, reconnue internationalement comme telle.

Adopter des mensonges palestiniens

Dans son discours, Mladenov a salué l’ancien dirigeant palestinien Yasser Arafat (Abu Ammar) comme un dirigeant palestinien qui a rejeté la violence:

«Abu Ammar… avait la force de renoncer à la violence.» [PA TV Live en direct, 22 juin 2020]

Bien que l’ONU dans sa naïveté puisse essayer de réécrire l’histoire d’Arafat (peut-être dupe du fait qu’Arafat a reçu le prix Nobel de la paix) les faits resteront à jamais. Arafat a seulement prétendu embrasser la paix et renoncer au terrorisme. En réalité, il a continué à utiliser la terreur et la violence pour atteindre ses objectifs.

De multiples sources confirment que c’est Arafat qui a planifié, lancé et commandé la campagne de terreur palestinienne qui a débuté en septembre 2000., La campagne a fait rage pendant plus de quatre ans et a vu des terroristes palestiniens, sous la direction d’Arafat, mener des milliers d’attaques terroristes au cours desquelles plus de 1 000 Israéliens ont été assassinés et des milliers d’autres blessés.



L’épouse d’Arafat, Suha, l’a clairement expliqué dans une interview à PA TV, disant qu’Arafat lui avait ordonné de quitter les zones de l’AP « parce qu’il avait déjà décidé de réaliser une Intifada ». [TV PA officielle, 12 novembre 2011]

Les preuves

Dans une émission sur Arafat sur la télévision officielle de l’Autorité palestinienne, Nabil Shaath, membre du Comité central du Fatah, a expliqué qu’Arafat « voyait que la répétition de la première Intifada sous de nouvelles formes, exercerait la pression populaire, internationale et arabe nécessaire sur Israël. » [Officiel PA TV, 13 novembre 2011]

Alors que le Hamas tentait de revendiquer la direction de la campagne de terreur, Muhammad Dahlan, alors haut responsable de l’Autorité palestinienne et responsable du Fatah, a insisté sur le fait qu’Arafat et ses services de sécurité étaient les initiateurs et les principaux moteurs de la terreur:

« Arafat ne manquait pas de combattants. Dans l’Intifada, quand Arafat voulait quelque chose, il le demandait à ses services de sécurité, dont 40% ont été tués. Je veux … exprimer tout notre amour, notre honneur et notre gratitude pour le rôle de ces frères qui sont morts en tant que martyrs dans la deuxième Intifada au sein du Fatah et parmi les civils et les combattants palestiniens, qui ont défendu nos droits nationaux … [Lorsque la violence a commencé] le Hamas était toujours caché, pensant qu’Arafat voulait dissimuler l’accord secret qui avait été établi à Camp David. La deuxième Intifada, le Hamas l’a rejoint tardivement. Les hommes d’Arafat sont ceux qui ont commencé. « [Télévision officielle de l’AP, 28 septembre 2010]

Mazen Izz Al-Din, qui à l’époque était directeur adjoint de l’Autorité de l’éducation politique et nationale de l’Autorité palestinienne, a précisé:

« L’Intifada d’Al-Aqsa – si nous voulons être honnêtes et ouverts, l’histoire révélera un jour – qu’elle [l’Intifada] et toutes ses directives appartiennent au président et commandant suprême Yasser Arafat . » [PA TV (Fatah), 28 mai 2002]

Ashraf Al-Ajrami, ancien ministre des prisonniers de l’Autorité palestinienne, a ajouté:

« Même cette Intifada, que le Hamas a tenté d’agiter injustement, de force, faussement et frauduleusement – que le drapeau [de l’Intifada] appartient à Yasser Arafat seul … Les forces [de sécurité de l’Autorité palestinienne] ont payé le prix fort lors de la deuxième Intifada »

[ TV officielle PA, 29 juin 2009]

Imad Faluji, ministre des Communications de l’Autorité palestinienne sous Arafat au moment de la campagne de terreur, a expliqué qu’Arafat avait planifié la campagne de terreur depuis son retour de l’échec des pourparlers de Camp David en 2000:

« Quiconque pense que l’Intifada a commencé à cause de la détestée visite de Sharon à la mosquée Al-Aqsa se trompe. Ce n’était que la paille brisant la patience du peuple palestinien. Cette Intifada était déjà planifiée depuis que [Arafat] le président est revenu des récents pourparlers au camp David [juillet 2000]. « [Discours de Faluji, 5 décembre 2000]

Le garde du corps d’Arafat, Muhammad Dayeh, a expliqué qu’Arafat ne voulait pas condamner le terrorisme mais qu’il l’avait fait en raison de la pression internationale. Selon Dayeh, Arafat mentait et disait: « ‘Je condamne le meurtre de civils’ – et ce n’était pas vrai »:

Animateur: « Il [Arafat] se trouverait devant vous. »

Garde du corps: « Oui. Arafat, oui. Par exemple, chaque fois qu’une opération (c’est-à-dire une attaque terroriste) est menée à Tel Aviv, Arafat sort et dit [il l’a condamné] – bien sûr, après des pressions. D’abord et avant tout [ du président égyptien Moubarak. Il appelait son frère Arafat et lui disait: « Frère Arafat, va le condamner, ils vont te salir. » [Arafat] lui disait: « Mais monsieur le président, j’ai des martyrs – ils [ Israël] nous a détruits, ils nous ont massacrés. « [Moubarak] lui disait: » Frère Arafat, allez le condamner. » Ils vont te salir. « Arafat allait et condamnait à sa façon : je suis contre le meurtre de civils – et ce n’était pas vrai. » [Chaîne YouTube arabe de la BBC, 1er avril 2014]

Le sultan Abu Al-Einein, alors secrétaire général du Fatah au Liban, a confirmé la tromperie d’Arafat:

« Yasser Arafat avait l’habitude de condamner les opérations [de suicide] du martyre. Il avait l’habitude de condamner ces opérations en termes très sévères, mais en même temps, il était clairement déterminé a financer ces opérations militaires. » [Télévision Al-Quds, 6 avril 2009]

Ce qui est clair aujourd’hui – et devrait être connu de Mladenov -, c’est qu’Arafat n’a jamais vraiment renoncé à la violence. Au contraire, Arafat a continué à utiliser la violence comme moyen d’atteindre son objectif de détruire Israël.

Le mythe de la «démocratie» palestinienne



Poursuivant son discours, Mladenov a exhorté les Palestiniens à ne pas abandonner leurs acquis des 25 dernières années et à s’efforcer de construire un avenir fondé sur les valeurs démocratiques:

«Vous ne jetez pas [les clés] de quelque chose que vous construisez depuis 25 ans. Vous le protégez, vous le protégez et vous devez investir dans l’avenir. Dans un avenir fondé sur des valeurs partagées de démocratie, de responsabilité et de prospérité pour tous. »

L’ONU / Mladenov a-t-il manqué le fait que le président de l’AP Mahmoud Abbas en est maintenant à sa quinzième année d’un mandat de quatre ans? L’ONU / Mladenov a-t-il manqué le fait qu’au cours des 25 dernières années, l’Autorité palestinienne n’a tenu que deux élections générales, une en 1996 et une en 2006? L’ONU / Mladenov a-t-il manqué le fait qu’en 2007, Abbas a destitué le gouvernement élu de l’AP, le remplaçant par une série de fonctionnaires non élus, principalement de son parti Fatah? L’ONU / Mladenov a-t-il manqué le fait qu’en 2018, Abbas a dissous le Conseil législatif palestinien (qui n’avait pas fonctionné depuis plus d’une décennie), tout en promettant de tenir des élections générales dans les six mois suivant la décision?

La prétention de l’ONU que l’AP incarne même un semblant de démocratie, n’est que fantaisie. Pourquoi l’ONU est-elle incapable de reconnaître la réalité et d’admettre que l’Autorité palestinienne n’est qu’une autre dictature ratée?

SOURCE : Palestinian Media Watch