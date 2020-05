Et Israël inventa le masque auto-stérilisant

S’inspirant des technologies de filtration de l’eau, les scientifiques les appliquent désormais aux masques faciaux et aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Enfiler un masque facial est devenu de rigueur en ces temps de corona. Mais malheureusement, ces masques peuvent devenir assez sales et inefficaces lorsqu’ils sont mal utilisés, offrant un faux sentiment de sécurité.

C’est là que les recherches menées à l’Université Ben Gourion du Néguev sur les filtres à air auto-stérilisants pourraient s’avérer utiles. S’inspirant des technologies de filtration de l’eau existantes, les chercheurs tentent maintenant de les appliquer aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi qu’aux masques faciaux.

Leur nanotechnologie est dérivée de filtres à eau en graphène induit par laser (LIG) qui éliminent les virus et les bactéries dans l’eau.

LIG est une mousse de graphène microporeuse qui peut être générée sur de nombreux types de matériaux. Il est résistant aux bactéries et tue les microbes et les virus en utilisant un courant électrique de faible niveau provenant d’une source d’alimentation. Il peut fournir une protection active avec élimination et désinfection simultanées de la contamination.

Le masque en graphène stérilisé par le courant électrique

« La surface en graphène résistant aux bactéries protège contre les micro-organismes afin qu’ils ne puissent pas se multiplier, tandis que les microbes piégés dans le filtre sont éliminés par le courant électrique », explique le Dr Chris Arnusch du BGU (photo du haut).

«Le matériel peut être complètement stérilisé par le courant électrique. Ainsi, un filtre à air LIG a le potentiel d’être combiné avec une filtration de l’air de pointe comme les filtres HEPA. Les filtres pourraient ajouter une couche active de protection et prolonger la durée de vie de la technologie HEPA coûteuse. En conséquence, les hôpitaux, les voitures, les bâtiments et les transports publics pourraient tous devenir des espaces plus sûrs », explique-t-il.

« Si un tel matériau est incorporé dans un masque, un niveau de protection plus élevé pour les prestataires médicaux, ainsi que pour la population en général, pourrait être possible. »

La recherche est soutenue par une subvention de démarrage du BGU Coronavirus Task Force, qui a été créée pour exploiter les recherches des professeurs et des étudiants de l’université pour lutter contre différents aspects de la pandémie mondiale.