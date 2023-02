Et Israël découvrit l’interrupteur de la faim dans le cerveau

Une nouvelle étude met en lumière la façon dont notre cerveau décide du moment où nous devons commencer et arrêter de manger, offrant ainsi l’espoir de nouveaux médicaments anti-obésité.

Lorsque Hadar Israel, étudiante en médecine à l’Université hébraïque de Jérusalem, a étudié une famille dont plusieurs membres souffrant d’obésité sévère et en proie à une faim constante, elle a découvert qu’ils partageaient tous une mutation commune affectant un récepteur spécifique dans le cerveau: Melanocortin Receptor 4, ou MC4.

Bien que les scientifiques sachent depuis longtemps que le récepteur MC4 était en quelque sorte lié à la faim et à l’appétit, Hadar Israël a aidé à découvrir à quel point il était déterminant pour réguler nos sensations de faim et de satiété.

Pour approfondir cette question, Hadar Israël s’est tourné vers Moran Shalev-Benami du département de biologie chimique et structurale de l’Institut Weizmann. Les nouvelles avancées de la microscopie électronique pourraient-elles aider à expliquer comment cette mutation produit un effet aussi dévastateur de faim constante?

Ce que l’étude a révélé

Shalev-Benami a décidé de lancer une étude sur la structure de MC4, invitant Hadar Israël à rejoindre son laboratoire en tant que scientifique invité.

Avec la stagiaire postdoctorale Oksana Degtjarik, Hadar Israël a isolé de grandes quantités de récepteurs MC4 purs des membranes cellulaires et les a laissés se lier avec un médicament utilisé pour traiter l’obésité appelé Setmelanotide. Ils ont ensuite déterminé la structure du MC4 en utilisant la microscopie électronique cryogénique.

La modélisation 3D a révélé que Setmelanotide active le récepteur MC4 en entrant dans sa poche de liaison, c’est-à-dire en frappant directement le commutateur moléculaire qui signale la plénitude, encore plus puissamment que l’hormone de satiété naturelle.

En outre, ils ont découvert qu’en entrant dans la poche de liaison du récepteur MC4, un ion de calcium entre également, augmentant la capacité du médicament à se lier au récepteur.

Une découverte inattendue

«C’était une découverte vraiment inattendue», a déclaré Shalev-Benami. «Apparemment, le signal de satiété peut concurrencer avec succès le signal de faim car il bénéficie de l’aide du calcium, qui aide le cerveau à restaurer la sensation de satiété après avoir mangé.»

Les résultats peuvent aider à développer des médicaments anti-obésité améliorés et plus sûrs qui cibleront le récepteur MC4 avec une plus grande précision.

SOURCE : Israel21c