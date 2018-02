Essayez, ça marche. C’Israël, pensée positive : « Pense-bien, et tout ira bien ».

L’esprit humain est très obéissant : chaque mot pensé laisse ses marques et chaque mot prononcé résonne. L’un comme l’autre contribuent à forger notre personnalité, à influencer notre façon d’être et notre façon de faire. Il est donc important de formuler nos pensées et nos paroles de façon positive. Mais quel est le pouvoir concret de la formulation verbale ?

Le fonctionnement est assez simple. Notre esprit nous écoute. Si nous nous plaignons en permanence de difficultés financières, d’un excès de poids ou de toute autre problème qui nous tracasse, celui-ci risque de ne pas nous lâcher si facilement ! Pourquoi ? Car en nous focalisant jour après jour sur cette idée, nous agissons inconsciemment pour maintenir notre condition inchangée. En revanche, si nous souhaitons obtenir des résultats inverses et sortir de l’impasse dans lequel nous nous trouvons, il faudrait orienter nos pensées et notre langage vers les solutions… comme le préconise l’adage si cher aux israéliens « ta’hchov tov, yiheyé tov… Pense-bien et tout ira bien ». Lire la suite sur israelvalley.com