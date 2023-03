Espérance de vie au monde. Devinez la place d’Israël. Bonne? Mauvaise?

Israël est arrivé 10e du classement des pays ayant la plus grande espérance de vie au monde, selon une étude menée par NiceRx. Selon les chiffres, les Israéliens auraient une espérance de vie de 83,49 ans, 81,98 ans pour les hommes et 84,91 ans pour les femmes. Bien que l’espérance de vie dans les pays de l’OCDE augmente de façon spectaculaire, l’espérance de vie en Israël a maintenu une croissance lente. Selon un rapport de l’OCDE de l’année dernière, les Israéliens boivent moins d’alcool et se suicident moins fréquemment que les habitants des autres pays de l’OCDE. Lire la suite sur israelvalley.com