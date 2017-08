Espagne : Netanyahou persona non grata

Mavi Marmara : Netanyahou et ses ministres interdits d’entrée sur le sol espagnol.

Benyamin Netanyahou et six de ses anciens et actuels ministres risquent maintenant d’être arrêtés s’ils mettent le pied en Espagne.

« Nous considérons qu’il s’agit d’une provocation. Nous travaillons avec les autorités espagnoles pour obtenir l’annulation de la décision » a annoncé, samedi 19 août 2017, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon.

Selon The Latin American Herald Tribune, le juge de l’Audienca Nacional espagnole, José de la Mata, a donné un ordre officiel à la police de l’informer de toute éventuelle visite de Netanyahou ou de ses ministres dans l’affaire du Mavi Marmara. Plusieurs responsables israéliens sont concernés. Ehoud Barak, Avigdor Liberman, Moshe Ya’alon, Eli Yishai, Benny Begin et Eliezer Marom, figurent sur cette liste.

D’autres pays européens avaient entamés des démarches similaires. La Grande-Bretagne et la Belgique notamment avaient émis de tels circulaires avant de les annuler pour diverses raisons d’ordre juridiques ou diplomatiques.

Trois espagnols sur le Mavi Marmara

Si la justice espagnole est habilitée à émettre ces mandats d’arrêt, c’est parce que trois de ses ressortissants, David Segrarra Soler, Manuel Espinar Tapial et Laura Arau Crusellas se trouvaient à bord du bateau le jour de l’assaut et qu’ils ont porté plainte devant la justice ibérique pour crime contre l’humanité et arrestation illégale.

L’objectif de ces mandats d’arrêt espagnols est de permettre au juge espagnol José de la Mata d’être informé dès que le Premier ministre israélien mettra le pied sur le territoire espagnol. Ces sept personnalités israéliennes figureront désormais dans le fichier automatisé des Forces de sécurité de l’Etat. A côté de leur nom, lieu et date de naissance, une note apparaît avec l’obligation de signaler leur présence sur le territoire aux autorités espagnoles.

A coup de barres de fer

Le Mavi Marmara était un bateau terroriste qui avait tenté de forcer le blocus de Gaza en 2010 avant que des commandos israéliens ne l’arraisonnent, tuant neuf personnes qui les avaient attaqués à coup de barres de fer (photo du haut) et en blessant 38 autres. Le Mavi Marmara faisait partie d’une flottille composée de 750 activistes venant de 37 pays différents pour briser le blocus de Gaza en y apportant disait-ils de l’aide humanitaire.

C’est en novembre 2015 que les mandats d’arrêt ont été émis par la justice espagnole. En juin dernier, l’application de la décision de justice avait été suspendue pour cause de réforme au sein de l’appareil judiciaire espagnol.

