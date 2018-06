Éruption du volcan de Fuego : venons en aide au Guatemala, allié d’Israël et ami du peuple juif

Le bilan de l’éruption du volcan guatémaltèque Fuego, la plus violente enregistrée depuis plus de 40 ans dans ce pays d’Amérique centrale, s’est alourdi à 109 morts, a annoncé jeudi la police. Près de 200 personnes sont toujours portées disparues.

“Nous ne devons pas sous-estimer l’ampleur de ce désastre. Les besoins d’urgence critiques restent énormes et les communautés touchées auront besoin d’un soutien durable et à long terme”, a déclaré sur les lieux de la tragédie Francesco Rocca, président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Lire la suite sur lemondejuif.info