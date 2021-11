Eric Zemmour est-il entouré par des antisémites ?

« Je suis inquiète parce que je suis une femme et parce que je suis juive », a expliqué Yaël Braun-Pivet, la présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, samedi sur franceinfo.

« Je ne sais pas si Eric Zemmour est antisémite, mais en tout cas, il est entouré d’un certain nombre de personnes qui sont très clairement antisémites », a réagi samedi 6 novembre sur franceinfo, Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Celle qui est aussi députée LREM des Yvelines s’inquiète de voir que « certaines thèses prennent dans l’opinion » : « Il faut s’en préoccuper ».

Yaël Braun-Pivet se dit « très inquiète ». « Je suis de confession juive. J’ai déjà été attaquée à de nombreuses reprises du fait de ma religion. C’est pour ça que je suis inquiète, parce que je suis une femme, parce que je suis juive. Et je trouve qu’aujourd’hui, en 2021, avoir des débats politiques qui se placent sur ce terrain-là, c’est inimaginable », ajoute-t-elle, alors qu’Eric Zemmour fait toujours planer le doute sur une éventuelle candidature à la présidentielle 2022.

« Mes grands-parents ont émigré en France parce que juifs et parce que pourchassés par les nazis, confie Yaël Braun-Pivet. Je suis finalement heureuse qu’ils ne soient plus là aujourd’hui et qu’ils n’entendent pas et qu’ils ne voient pas le débat public de cette façon-là. Je crois qu’ils auraient eu honte du pays qui les a accueillis et de la France qu’ils ont tant aimée. »