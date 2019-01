Erdogan poursuit son avancée vers la Libye, par Zvi MAZEL

Un simple contrôle douanier à la fin de l’année dernière a jeté une lumière crue sur une nouvelle manifestation des efforts que déploie la Turquie pour retrouver une place dominante au Moyen-Orient et la gloire de l’empire ottoman disparu. Une cargaison d’armes dissimulée dans deux containers en provenance de Turquie a été découverte par les douaniers du port libyen de Khoms, les 17 et 18 décembre. 3.000 armes de poing fabriquées en Turquie, des fusils de chasse et des munitions dans le premier, plus de quatre millions de cartouches – également de fabrication turque – dans le second.Lire la suite sur jforum.fr