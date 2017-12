Equipements médicaux de diagnostic et traitement venant d’Israël.

Israël a apporté de considérables contributions théoriques et pratiques à la révolution biotechnologique et s’est dotée d’une infrastructure de recherche médicale et paramédicale très développée, ainsi que de remarquables compétences en bio-ingénierie. Les travaux en biotechnologie, médecine clinique et recherche biomédicale représentent plus de la moitié des publications scientifiques. Le secteur industriel du pays a multiplié ses activités dans le domaine médical afin d’exploiter au mieux les connaissances acquises. Lire la suite sur israelvalley.com