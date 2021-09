Envolée des échanges commerciaux entre Israël et les pays arabes

Suite aux accords de paix avec plusieurs pays arabes du Proche-Orient et avec le Maroc, les échanges commerciaux ont progressé significativement.

Comme le montrent les données du Bureau central des statistiques, les échanges commerciaux entre Israël et les pays arabes ont augmenté de 234 pour cent pendant les sept premiers mois de l’année en cours. A noter que ces chiffres ne tiennent pas compte du tourisme et des services. Cela signifie concrètement que le volume des transactions avec les EAU est passé de 50,8 millions de dollars entre janvier et juillet 2020 à 613,9 millions de dollars durant la même période de 2021.

Les transactions commerciales avec La Jordanie et l’Egypte ont elles aussi sensiblement progressé. Jordanie : de 136,2 à 224,2 millions de dollars. Egypte : de 92 à 122,4 millions de dollars. Avec le Maroc également, on note une avancée. Les chiffres étant passés de 14,9 à 20,8 millions de dollars. Quant au Royaume de Bahreïn avec lequel Israël n’entretenait pas de relation commerciale. Le volume des échanges a atteint 300 000 dollars.

SOURCE: Groupe Israel-Suisse