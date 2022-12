Entretien avec Jacques Tarnero: Le lynchage permanent d’Israël par le quotidien « Le Monde »

Alors que dans les années 1960, il était déjà le propagandiste du nationalisme arabe, le grand quotidien français – dit « de référence » – est devenu à présent le passeur de l’islamisme et de l’islamo-gauchiste en s’éloignant de plus en plus des réalités de terrain et en donnant ainsi le ton à toutes sortes de journalistes ‘engagés’ conquis par cette idéologie et peu soucieux d’honnêteté ou de la moindre déontologie.Lire la suite sur lphinfo.com