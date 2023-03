Enrico Macias : « Pourquoi la retraite n’est plus une option ? »

Du haut de ses 84 ans, Enrico Macias semble inarrêtable. Le chanteur continue de parcourir la France et de donner des concerts. Dans quelques semaines, il débutera même une tournée musicale, organisée en l’honneur de ses 60 ans de carrière, intitulée Encore un tour.

Enrico Macias, à ses yeux, la retraite n’est pour le moment pas une option ! “Je suis content d’être encore là, de me lever le matin. S’il n’y a plus ça, je suis fini, je suis foutu”, affirmait-il déjà sur le plateau de C à Vous en mars 2022, comme le rappelle le magazine Pleine Vie.

ENRICO MACIAS RUINÉ : CETTE MÉSAVENTURE QUI L’EMPÊCHE DE PRENDRE SA RETRAITE

Mais la passion n’est pas le seul moteur d’Enrico Macias ! En effet, si l’interprète d’Adieu mon pays ne met pas un terme à sa carrière, c’est aussi parce qu’il a besoin d’argent. Ruiné, le chanteur a perdu 30 millions d’euros, suite à une mésaventure avec une banque islandaise qui remonte à 2007.

À l’époque, il avait reçu 35 millions d’euros de la part de l’établissement bancaire en question, dont 26 millions “ont été investis dans des assurances vie”, comme le souligne Capital. L’affaire se corse lorsque la banque fait faillite un an plus tard et que le chanteur se voit dans l’obligation de rembourser la somme empruntée.

“ÇA A ÉTÉ UNE ÉNORME INJUSTICE POUR MOI”

“Ça a été une énorme injustice pour moi”, confie Enrico Macias au micro de RTL le 16 janvier 2023. Avant de poursuivre : “Ce n’est pas grave parce qu’on n’emporte pas sa maison ou l’argent dans l’au-delà. Perdre des biens matériels, ce n’est rien du tout à côté des êtres chers”.

Malgré cette épreuve, Gaston Ghrenassia, de son vrai nom, ne se laisse pas abattre. “Même si je suis ruiné, je suis heureux comme je suis”, affirme-t-il face au journaliste Steven Bellery. Si continuer de travailler est pour le chanteur une obligation, ce n’en est pas moins un plaisir.

SOURCE: Marie-France