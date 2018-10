Enquête : L’indice de paix vu par des israéliens juifs et arabes

Une enquête menée du 16 au 17 octobre 2018 auprès de 600 interlocuteurs âgés de 18 ans et plus, (échantillon national représentatif de la population adulte) a déterminé que juifs ou arabes, les israéliens sont au moins d’accord sur un point : « Nous vivons un abominable moment pour la jeunesse » !

Une déclaration que l’on doit au président Trump et qui a été analysée le plus officiellement du monde à travers « Le Peace Index mensuel de l’Institut de la démocratie israélienne et de l’Université de Tel-Aviv ».

S’en est suivi le résultat que 44% des Israéliens juifs et arabes sont d’accord avec la déclaration du président Trump même si l’analyse des données par sexe a révélé que le taux de femmes en accord avec ladite affirmation était significativement moins élevé que celui des hommes !

Ceci-étant, d’autres résultats ont été communiqués dans le même temps, d’autres critères ont été pris en considération.

A propos du Hamas :

Il a été indiqué que 56% des Israéliens juifs soutiennent la position du ministre de l’Education, Naftali Bennett contre 70% des Arabes israéliens qui s’y opposent. Un point de vue selon lequel « la politique préconisée par Mr Lieberman, ministre de la Défense, pour garder la maîtrise de la situation tout le long de la frontière Israël-Gaza serait beaucoup trop douce ».

Parallèlement, prix à payer pour y obtenir un certain « calme », là encore, 80% des Israéliens juifs et arabes sont favorables à la signature d’un accord de cessez-le-feu à long terme sous supervision internationale avec les dirigeants du Hamas.

En ce qui concerne les « mesures de secours apportées aux résidents de Gaza », triste constat, les avis divergent avec 59% des Israéliens juifs (exactement le même pourcentage qu’en mai dernier) qui « pensent » ou « sont certains » qu’Israël ne devrait pas fournir de mesures de secours pour améliorer la vie des résidents de Gaza à contrario du public arabe unanimement favorable à la mise en œuvre de telles mesures de secours par Israël.

Des points de vue qui devraient se manifester avec 83% des Juifs et 71% des Arabes israéliens qui déclarent vouloir aller voter dans quelques jours…

Même si seuls 17% des Israéliens juifs et arabes pensent que ces élections municipales puissent se faire honnêtement…

Source : https://en.idi.org.il/