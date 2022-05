ÉNORME (vidéo) : Michel Fugain fait un doigt d’honneur au mouvement antijuif BDS

Le chanteur et compositeur français 80 ans, a fait passer cette semaine un message limpide au mouvement antijuif BDS qui prône un boycott total d’Israël.

Interrogé par la journaliste israélienne Neria Kraus de la chaîne israélienne 13, Michel Fugain a fait un doigt d’honneur pour exprimer son dégout de ce groupuscule antisémite.

שאלתי את הזמר הצרפתי הענק מישל פוגאן מה הוא חושב על ה-BDS ועל הקריאות להחרים את ישראל. התשובה שלו נחרצת. צפו pic.twitter.com/AVx91gCGve — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) May 28, 2022

En 2015 déjà, Michel Fugain avait clashé une animatrice anti-israélienne des Grandes Gueules de RMC.

En 2018, le chanteur avait clamé son amour d’Israël. « Maintenant, quand on me parlera d’Israël et de Tsahal je vais rectifier des choses », avait-il expliqué.

SOURCE: Lemondejuif.info