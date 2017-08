Enorme succès pour l’ouverture de Décathlon en Israël !

Au moins 15 minutes de queue pour entrer dans l’enceinte du grand-magasin à midi, alors que l’enseigne a ouvert ses portes dès 9 heures. Dans les rayons, des centaines de clients, affamés de produits sportifs, de tentes, où d’objets divers à prix défiant la concurrence israélienne… Et aux caisses, encore une interminable attente. Mais au moment de payer, tout le monde à le sourire.

“J’ai acheté pour un peu plus de 500 shekels de produits (ndlr: près de 150 euros), c’est un sacré budget !” explique Noam. “Mais quand on achète quelque chose ici 100 shekels et que ça en vaut 130 ou 150 ailleurs, on est heureux et on garde le sourire.”

Par Jérémyah Albert – JSSNews