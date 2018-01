Enfin ! La Ligue islamique mondiale se dresse contre la négation de la Shoah

À l’occasion de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, le chef de la Ligue islamique mondiale basée en Arabie saoudite, le Dr Mohammad Al Muhammad bin Abdul Karim Issa issa, a exprimé «une grande sympathie pour les victimes de l’Holocauste, un incident qui a ébranlé l’humanité et créé un événement dont les horreurs ne peuvent être ni refusées ni sous-estimées par une personne impartiale ou pacifique. ‘

Enfin une déclaration claire et nette sur la Shoah, en provenance d’une autorité musulmane. Le Dr Alissa est le secrétaire général de la Ligue mondiale musulmane et le président de l’Organisation internationale des chercheurs musulmans.

Il a fait ce commentaire dans une lettre officielle à Sara Bloomfield, directrice du US Holocaust Memorial Museum, et a été envoyée par courriel le 22 janvier 2018.

Dans la lettre, il a dit que ‘cette tragédie humaine perpétrée par le nazisme maléfique ne sera pas oubliée par l’histoire, ou ne rencontrera l’approbation de personne, sauf les nazis criminels ou leur genre. Le vrai Islam est contre ces crimes. Il les classe dans le plus haut degré de sanctions pénales et parmi les pires atrocités humaines. On se demanderait qui, dans son bon sens, accepterait, compatirait, ou même diminuerait l’étendue de ce crime brutal.

« Tout déni de l’Holocauste est un crime »

Le Dr Alissa a déclaré que la Ligue mondiale musulmane considère ‘tout déni de l’Holocauste ou la minimisation de son effet comme un crime pour déformer l’histoire et une insulte à la dignité de ces âmes innocentes qui ont péri. C’est aussi un affront pour nous tous puisque nous partageons la même âme humaine et les mêmes liens spirituels. ‘

La Ligue mondiale musulmane est totalement indépendante de tout objectif politique, de toute tendance ou autre, a-t-il déclaré. ‘Cependant, il exprime son opinion avec une totale neutralité; une impartialité qui n’a aucun caractère politique. Il regarde les choses et les juge sans préjugé et avec transparence. Nous n’exprimons nos opinions sur aucune dimension autre que la dimension humaine absolue: celle des vies innocentes. Ces derniers ont été protégés et protégés dans l’Islam, qui décrète que quiconque attaque et tue une âme innocente sera tenu responsable comme s’il avait tué tout le monde. ‘

Coexistence

Le Dr Alissa a déclaré: ‘L’Islam a coexisté pendant de longs siècles avec toutes les religions et respecté la dignité de ses disciples. Nous sommes également conscients qu’il existe des slogans politiques dans toutes les religions à travers l’histoire qui exploitent la foi pour atteindre leurs objectifs et leurs aspirations, cependant, les religions sont innocentes de ces stratagèmes. ‘

SOURCE: haaretz

Traduction : CFCA