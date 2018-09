Enfin ! Les nuitées à Eilat moins chères. Ce qui va changer

Dernièrement la chaîne d’hôtels Astral a eu l’autorisation de construire des centaines de chambres d’hôtels répondant aux standards de l’hôtellerie à prix cassés ; les moins chers à Eilat.

Le CNAU – Comité National pour l’Aménagement Urbain – a dernièrement validé un plan de relance du tourisme.

Il s’agit d’un plan visant à agrandir le parc hôtelier de centaines de chambres low-cost (chambres de niveau D) afin de proposer des solutions de tourisme pour les petits budgets mais s’inscrivant également dans l’air du temps, voulant que ces formules aient le vent-en-poupe ; jusqu’à présent, Eilat n’était pas en mesure de répondre à cette demande.

Le plan va maintenant être soumis aux éventuelles remarques et oppositions que citoyens et autres pourraient avoir.

C’est la chaîne d’hôtels Astral qui a proposé ce vaste plan de relance du tourisme conformément aux textes de lois entrés en vigueur courant 2016 et permettant au ministre du Tourisme de décréter qu’une zone géographique deviendrait prioritaire à l’échelle nationale en matière de tourisme.

La chaîne est détenue par des hommes d’affaires citoyens d’Eilat et investis dans la ville ; de fait, la chaîne possède 5 hôtels dans la seule ville d’Eilat pour environ 600 chambres et suites.

De nouveaux hotels low coast

Certaines d’entre elles devraient d’ailleurs être réaffectés dans le cadre de ce projet de tourisme low-cost en plus de nouveaux hôtels qui seront construits dans le cadre de ce plan.

Parmi ces 5 hôtels, 2 d’entre eux proposent actuellement des formules “tout-compris” et cette formule devrait par la suite être étendue à l’ensemble de tous les hôtels détenus par la chaîne.

Ainsi, dans le cadre de ce projet les hôtels Nirvana Club et Nirvana Suites situés à l’entrée de la ville à côté de la mairie, se verront rajouter 3 étages chacun pour environ 100 chambres supplémentaires.

Pour ce qui est du 4 étoiles (chambres de niveau B) Astral Maris situé plus au nord le long de la plage, il passera de 4 à 9 étages (plus un étage de stationnement supplémentaire) avec 145 chambres supplémentaires, qui ne seront pas du même niveau en matière de qualité des chambres, à savoir niveau D.

Plus de touristes issus de différents horizons

Le Astral Palma situé dans la lagune du nord et aux prestigieuses 4 étoiles compte actuellement 150 chambres sur 4 étages ; la construction d’un cinquième étage permettra un rajout de 60 suites et d’une salle pour l’organisation d’évènements et de réceptions.

Au nord de ce-dernier, l’Astral Village, également 4 étoiles, s’étend actuellement sur un seul étage. La partie sud de ce-dernier sera remplacé par un bâtiment de 5 étages, tandis qu’un second étage sera rajouté pour le reste du bâtiment existant, soit au total un rajout de 40 chambres.

Enfin, un nouvel hôtel sera construit, à savoir l’Astral Light, proche du Astral Palma. Il comptera 10 étages pour 450 chambres de niveau D.

Et Nava ELINSKY, directrice du CNAU de conclure que ” durant des années il a été question de construire de nouveaux hôtels à Eilat, notamment des hôtels low-cost actuellement inexistants. Ce plan conjugué au projet du nouvel aéroport international, permettra d’accueillir plus de touristes issus de différents horizons mais également à la ville de connaître un véritable essor sur le plan économique”.

SOURCE: Calcalist