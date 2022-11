Enfin ! Le médicament israélien qui réduit massivement la rechute d’un cancer

Les rechutes du cancer sont les pires. Vous avez subi un traitement invasif, peut-être une intervention chirurgicale. Vous espérez que cela éliminera la maladie pour toujours, puis, boum, elle est de retour. Les scientifiques israéliens ont réussi à réduire l’incidence de la rechute du cancer du sein jusqu’à 88 %. Ils ont simplement un deuxième médicament à la chimiothérapie.

Evité une rechute du cancer du sein. Le hic : Cela ne fonctionne que chez les souris jusqu’à présent. L’adaptation de la méthode aux humains pourrait prendre encore cinq à dix ans, selon le professeur Neta Erez et son équipe de l’Université de Tel Aviv. Pourtant, c’est une avancée potentiellement majeure qui pourrait révolutionner le traitement du cancer.

La recherche évaluée par des pairs a été publiée en octobre dans la revue scientifique Nature Communications . Le problème, explique Erez, est que les cellules cancéreuses peuvent voyager du site principal de la tumeur et se «cacher» ailleurs dans le corps. Erez suppose que c’est peut-être la chimiothérapie elle-même qui permet aux cellules cancéreuses du sein d’échapper à la détection.

« La chimiothérapie a des effets secondaires indésirables et même nocifs, y compris des dommages aux tissus sains », explique Erez. « Les plus dangereuses d’entre elles sont probablement les inflammations internes. Elles pourraient, paradoxalement, aider les cellules cancéreuses restantes à former des métastases dans des organes distants. Le but de notre étude était de découvrir comment cela se produit et d’essayer de trouver une solution efficace.

Rechute dans les poumons

L’endroit le plus probable pour que les cellules cancéreuses du sein se cachent est dans les poumons. « Ce que nous avons montré, c’est que les lésions tissulaires induites par la chimiothérapie déclenchent une réponse inflammatoire dans les poumons », explique Erez. « Ensuite, si de petites quantités de cellules cancéreuses du sein sont laissées dans les poumons, cette réponse inflammatoire déclenchée par la chimiothérapie fait paradoxalement prospérer ces cellules. Elle crée un environnement hospitalier pour les cellules qui provoquent ensuite une rechute du cancer du sein. »

Que se passe-t-il exactement dans les poumons ?

Les fibroblastes – cellules présentes dans les tissus conjonctifs – sont activés et enflammés par les lésions tissulaires induites par la chimiothérapie. Les fibroblastes sécrètent alors des protéines. Ces dernières incitent les cellules immunitaires à se déplacer de la moelle osseuse vers les poumons. » De cette façon, la chimiothérapie administrée comme moyen de lutte contre le cancer atteint le résultat opposé », explique Erez.

Ouvrir la boîte noire

Les chercheurs ont identifié le mécanisme par lequel les fibroblastes recrutent des cellules immunitaires et les « entraînent » à soutenir le cancer. Ce processus est appelé chimiotaxie. Une fois que les chercheurs ont identifié les protéines incriminées, un médicament existant connu pour bloquer l’activité des soi-disant «protéines du complément» pour provoquer une inflammation a été ajouté au mélange de souris.

Les chercheurs ne savaient pas si cet inhibiteur de l’inflammation empêcherait une rechute, mais il l’a fait. La combinaison de traitements a entraîné une augmentation du pourcentage d’animaux ne développant aucune métastase de 32 % à 67 %. Le pourcentage d’animaux présentant une colonisation étendue du cancer dans leurs poumons a été réduit de 52 % à 6 %.

Les souris qui ont reçu le nouveau traitement ont suivi le même processus qu’une patiente humaine atteinte d’un cancer du sein : ablation chirurgicale de la tumeur primaire. Puis chimiothérapie, suivie d’un suivi pour détecter au plus tôt une rechute métastatique.

Les poumons des animaux ont été examinés à un stade intermédiaire – lorsque de minuscules micro-métastases se sont peut-être déjà développées. Mais même les technologies d’imagerie avancées comme la tomodensitométrie ne peuvent pas les trouver. Erez appelle cet intervalle entre la chimio et la détection « une ‘boîte noire’ inaccessible. En travaillant avec un modèle animal, nous pourrions vérifier ce qui se passe réellement à l’intérieur de cette « boîte ».

Sauver des vies

L’étude a été dirigée par Erez du département de pathologie de la faculté de médecine Sackler de la TAU, et des chercheurs de son groupe : Lea Monteran, le Dr Nour Ershaid, Yael Zait et Ye’ela Scharff, en collaboration avec le professeur Iris Barshack du Sheba Medical Center et le Dr Amir Sonnenblick du Tel Aviv Sourasky Medical Center. L’étude a été financée par l’ERC, l’Israel Cancer Association et le Emerson Collective Cancer Research Fund.

« Nous espérons que nos découvertes permettront un traitement plus efficace du cancer du sein, et peut-être d’autres types de cancer également. Ce traitement pourra prévenir les rechutes métastatiques et sauver de nombreuses vies dans le monde », déclare Erez.

SOURCE: Israel21c