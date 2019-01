Encore une défection au Parti travailliste

Le général (rés.) Amiram Levine a annoncé lundi qu’il rend sa carte du Parti travailliste. Amiram Levine, ancien n°2 du Mossad et ancien commandant des régions militaires sud et nord, avait présenté sa candidatures aux primaires travaillistes de 2017 pour briguer la présidence. Voyant ses chances très faibles, il avait jeté l’éponge deux semaines avant le scrutin et apporté son soutien à Avi Gabbaï. Ce qu’il regrette amèrement aujourd’hui.Lire la suite sur lphinfo.com